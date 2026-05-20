Силвестър Джаспър попадна в идеалния отбор на първенството на Сърбия

  • 20 май 2026 | 03:01
Българското крило Силвестър Джаспър попадна в идеалния отбор на сръбската Суперлига за сезон 2025/26, след като днес бяха връчени индивидуалните награди след края на първенството на церемония в Белград.

Шампионите от Цървена звезда са представени в идеалния отбор на сезона от цели шестима футболисти. Двама са от Железничар (Панчево), един от които роденият в Лондон флангови играч с корени от Дупница, по един представител имат Партизан (Белград), ОФК Београд и Войводина (Нови Сад).

Тази година ще се помни много дълго в намиращото се до Белград градче Панчево, след като местният футболен клуб Железничар започна първенството като приятна изненада в сръбското първенство и завърши с първото класиране в историята в турнира на УЕФА Лига на конференциите.

А в допълнение за историческата кампания дойде и включването на двама техни футболисти в Отбора на сезона. Това са централният защитник Мирко Миликич и крилото Силвестър Джаспър.

Според регламента, най-добрите 11 бяха избрани от треньорите и капитаните на всички 16 клуба от Суперлигата, с правилото никой да не може да гласува за играчи от собствения си отбор. Идеалният състав беше избран във формация 4-4-2, доминирана от играчите на Цървена звезда , която има цели шест представители в отбора за сезона.

Така съставът на сезона придобива следният вид: Балша Попович (ОФК Београд) – Наир Тикнизян (Цървена звезда), Никола Симич (Партизан), Мирко Миликич (Железничар Панчево), Сеол Йон-Ву (Цървена звезда) – Силвестър Джаспър (Железничар Панчево), Раде Крунич (Цървена звезда), Василие Костов (Цървена звезда), Лазар Ранджелович (Войводина) – Александър Катай (Цървена звезда), Джей Ифеани Тайрън Енем (Цървена звезда).

Също така Катай получи наградата за най-добър футболист на първенството, Костов за най-добър млад играч, а Радомир Кокович, стратегът на Железничар е с наградата за най-добър треньор в лигата.

Самият Джаспър беше истински развълнуван при номинацията и от сцената благодари на много добър сръбски език на Бог, на треньора, на всички, които са му помогнали през този сезон, както и на семейството и на приятелката си.

Футболистът е на 24 години, роден е в Лондон от брака на нигериец и българка от Дупница, а футболният му път минава през академиите на Куинс Парк и Фулъм, като след това се подвизава в Колчестър, шотландския Хибърниън, Шльонск (Полша), Бристъл Роувърс и Портимонензе (Португалия). От лятото на миналата година е в Железничар (Панчево) и кръг преди края има 31 мача, 7 гола и 6 асистенции. Също така има и четири мача за младежкия национален отбор на България.

