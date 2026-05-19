Интер може да гласува голямо доверие на втория си вратар през новия сезон

  19 май 2026 | 21:25
  • 366
  • 0

Става все по-възможно Хосеп Мартинес да бъде титулярният вратар на Интер през следващия сезон, съобщава Джанлука Ди Марцио.

През последните две години испанецът беше втори избор след Ян Зомер, който обаче ще напусне клуба през това лято като свободен агент. Първоначално от ръководството възнамеряваха да заместят швейцареца с готов титуляр от друг клуб, но отличните изяви на Мартинес, когато той получава възможност за игра, са ги накарали да преосмислят позицията си и да му гласуват доверие. Наставникът Кристиан Киву също е дал съгласието си през новата кампания да разчита основно на 27-годишния страж, който през този сезон има 10 изиграни мача с 6 допуснати попадения и 5 сухи мрежи.

Ако наистина Мартинес бъде повишен в първи вратар, то тогава клубът ще му търси резерва през летния трансферен прозорец. Така вариантът с Гулиелмо Викарио от Тотнъм вече не е на дневен ред, но за сметка на това Иван Проведел от Лацио е възможен кандидат за тази роля.

Снимки: Gettyimages

