Съставите на Челси и Тотнъм: "Шпорите" без нито една промяна

Челси посреща Тотнъм в среща от предпоследния 37-и кръг на английската Премиър лийг.



Двубоят е от изключително значение и за двата отбора, тъй като при загуба "сините" е много вероятно да се разделят с европейските си надежди, докато победата официално може да спаси "шпорите". Сблъсъкът на "Стамфорд Бридж" стартира в 22:15 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието му в реално време.

През уикенда Челси допусна поражение във финала за ФА Къп срещу Манчестър Сити с 0:1 и ако тогава "сините" бяха спечелили, то трофеят щеше да ги прати в Лига Европа и сега нямаше да треперят. Спрямо този сблъсък Калъм Макфарлън направи промяна в отбрана и реши днес да действа с четирима, а не с трима, а с четирима бранители. Така в стартовия състав се озова Джош Ачеампонг, който замени действащия в халфовата линия на "Уембли" Ливай Колуил. Кукурея, който пък имаше ролята на полузащитник срещу Манчестър Сити, днес стартира изцяло в защита, а в като двойка халфове непосредствено пред защитата действаха Кайседо и Сантос, който замени за началото Рийс Джеймс. Напред пък Педро Нето измести Густо от титулярния състав и той бе разпределен да действа по левия фланг. Подобно на финала Макфарлън реши да действа отново само с един изявен централен нападател, като това днес бе Лиъм Делап, който игра и през уикенда, но тогава се появи като резерва в хода на двубоя, когато атаката от първия съдийски сигнал оглави Жоао Педро.

"Шпорите" от своя страна имаха шанса за дълга почивка от цели осем дни, след като играха чак миналия понеделник при равенството 1:1 при домакинството на Лийдс.

ЧЕЛСИ - ТОТНЪМ



ПРЕМИЪР ЛИЙГ, 37 КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Челси: 1. Роберт Санчес, 29. Роберт Санчес, 34. Джош Ачеампонг, 21. Йорел Хато, 3. Марк Кукурея, 17. Андрей Сантос, 25. Мойсес Кайседо, 10. Коул Палмър, 8. Енцо Фернандес, 7. Педро Нето, 9. Лиъм Делап

Мениджър: Калъм Макфарлън



Тотнъм: 31. Антонин Кински, 23. Педро Поро, 4. Кевин Дансо, 37. Мики ван де Вен, 33. Дестини Удоджи, 6. Жоао Палиня, 30. Родриго Бентанкур, 39. Рандал Коло Муани, 22. Конър Галахър, 11. Матис Тел, 9. Ричарлисон

Мениджър: Роберто де Дзерби



НАЧАЛО: 19 май 2026 г. (вторник) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Стамфорд Бридж" (Лондон)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Стюарт Атуел