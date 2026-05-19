Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори пред медиите преди финала за Sesame Купа на България срещу ЦСКА. Сблъсъкът за трофея е в сряда (20 май) от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Словенският специалист увери, че отборът му е готов за важния сблъсък, а всичко постигнало дотук е плод на здрава работа и дисциплина. Наставникът на "черно-белите" сподели, че се радва на големия зрителски интерес към срещата.

"Предстои ни голям мач. Наясно сме колко е важен този финал за нас. Уважаваме съперника, те също са заслужили мястото си тук. Вярваме в нашите качества и в нашия характер. Смятаме, че отборът е подготвен. Мотивацията ни е на високо ниво. На терена ще дадем всичко за клуба и за феновете. Финалите се решават в малките детайли. Искаме да покажем смелост, дисциплина и манталитет на победител.

Готови сме! Със сигурност искаме да бъдем успешни. Готови сме да покажем най-доброто от себе си. Фокусът ни е единствено върху утрешната среща. Не искам да коментирам проблемите в отбора на ЦСКА. Ние сме се фокусирали върху нашия отбор. Привилегировани сме да бъдем тук и да участваме в този финал. Със сигурност това е един мач, обвързан с много емоции. Той значи много за нас, както и за тях. Всеки един от двата отбора ще се постарае да спечели. За България този тип мачове са добре дошли. Благословени сме да сме тук и да имаме тази възможност. Искрено се надявам да се получи страхотен мач. Да има мир по трибуните, без ексцесии и атмосферата да бъде на ниво.

Ако се върна назад във времето, със сигурност в този период сме имали проблеми, но и добри моменти. Истината е, че работихме здраво. Искаме да изстискаме най-доброто от всеки от играчите. Преди да дойда в Локомотив, клубът също е имал своите успехи и традиции в този турнир. Щастлив съм, че съм част от този клуб! При нас няма чудеса, само здрава работа и дисциплина. Със сигурност Локомотив не е един от грандовете, но в клуба всеки един, който работи, дава най-доброто от себе си всеки ден. Нашето желание е да спечелим Купата на България и ще направим всичко възможно, за да го постигнем.

Част от работата във футбола е свързана с медиите и феновете. Нашата работа е публична. Когато говоря пред вас, за мен е важно. Да не забравяме, че играем за публиката. Щастлив съм, че съм тук пред вас и можем да си поговорим за утрешната среща.

Всеки ден имаме нови и нови проблеми в отбора. Основният ни проблем е, че мога да пусна в игра само 10 полеви играчи. В хода на сезона имахме доста контузии, някои от тях особено тежки на важни играчи. Те утре няма да бъдат с нас, но със сигурност са важна част от отбора. Всеки един от футболистите трябва да е готов по всяко време да даде най-доброто от себе си. Те не трябва да забравят, че играят и за себе си, и за клуба. Ще бъдем задружни в този двубой. Ще търсим правилните решения, за да бъдем успешни. Нашият отбор е млад, това е огромен шанс за всички състезатели да се развият. За всеки един този мач е шанс да се покажат и да се докажат, че заслужават да са тук. Чувстваме се готови, но дали това е така, ще си проличи утре.

Как ще реагират играчите, когато излязат на терена? Ще видим. Важно е, когато започне двубоят, фокусът на всички играчи да бъде върху случващото се на терена. За нас, треньорите, е трудно да се играе пред пълни трибуни. Трудно се чуват указанията ни. Целият труд и цялата работа ни водят именно до това. Двубой пред пълни трибуни и страхотна атмосфера. Щастливи сме, че сме тук и ще почувстваме от енергията на този двубой. Вярвам в моите футболисти. В хода на сезона изиграхме доста трудни мачове, в които бяхме успешни.

Няма треньор, който да иска да се стига до дузпи в такъв двубой. Анализирахме играта на ЦСКА, дадохме нужната информация на нашите играчи. За мен е важно нашите играчи да бъдат уверени и да се раздават от първата до последната минута. Уважаваме ЦСКА! Ако трябва да се стигна до дузпи или продължения, сме готови.

И за Димитър Илиев, и за Парвизджон Умарбаев ще е по-лесно от гледна точка на това, че вече два пъти са печелили трофея. Нашият отбор е млад и със сигурност и двамата ще споделят своя опит. Надявам се утре да успеем да спечелим.

Нашата връзка с феновете е невероятна. Те обичат своя клуб, страстта им е специална. Виждаме каква подкрепа ни оказват във всеки двубой. Няколко пъти през този сезон споменавам, че енергията, която влагат феновете ни на трибуните, е доста повече от енергията, която влагаме ние на терена. За нашите фенове Локомотив е всичко. Винаги са зад нас. От своя страна, нашите играчи дават най-доброто от себе си за привържениците. От началото на сезона играем в много трудни двубои. Няма лесни срещи, няма един мач, за който да си сигурен, че ще победиш. След всички тези трудности, чувството е още по-сладко, ако бъдем успешни, разбира се.

Ситуацията с Георги Чорбаджийски е трудна. Утре няма да може да вземе участие в двубоя. Пуснахме го няколко дни почивка и го очакваме за следващия мач. Той има качества, които е демонстрирал. Ще ни е нужен за следващия двубой, след този с ЦСКА", заяви Косич.