Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Суперзвездата и капитан на Португалия Кристиано Роналдо напълно очаквано беше включен в окончателния списък на селекционера Роберто Мартинес за Мондиал 2026. За 41-годишния нападател това ще бъде рекордно шесто поредно Световно първенство, като серията му започна през 2006 година.

Обявеният списък на носителя на трофея в Лига на нациите "А" се състои от 27+1 играчи, като символичната допълнителна бройка е отдаване на почит към починалия през миналата година Диого Жота. Другата подробност е, че е добавен четвърти вратар - Рикардо Вельо, който само ще води подготовка с отбора преди старта на Мондиала. Сред полевите играчи пък повиквателни са получили звезди като Жоао Кансело, Нуно Мендеш, Рубен Диаш, Жоао Невеш, Витиня, Бруно Фернандеш, Бернардо Силва, Жоао Феликс и Рафаел Леао.

На Световно първенство Португалия е в една група с ДР Конго, Узбекистан и Колумбия, а преди началото на турнира тимът ще изиграе контроли с Чили и Нигерия на родна земя.

Състав на Португалия за Мондиал 2026:



Вратари: Диого Коща (Порто), Жозе Са (Уулвърхамптън), Руи Силва (Спортинг Лисабон), Рикардо Вельо* (Генчлербирлиги)



Защитници: Диого Далот (Манчестър Юнайтед), Матеуш Нунеш (Манчестър Сити), Нелсон Семедо (Фенербахче), Жоао Кансело (Барселона), Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен), Гонсало Инасио (Спортинг Лисабон), Ренато Вейга (Виляреал), Рубен Диаш (Манчестър Сити), Томаш Араужо (Бенфика)



Халфове: Рубен Невеш (Ал Хилал), Саму Коща (Майорка), Жоао Невеш (Пари Сен Жермен), Витиня (Пари Сен Жермен), Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Бернардо Силва (Манчестър Сити)



Нападатели: Жоао Феликс (Ал-Насър), Тринкао (Спортинг Лисабон), Франсиско Консейсао (Ювентус), Педро Нето (Челси), Рафаел Леао (Милан), Гонсало Гедеш (Реал Сосиедад), Гонсало Рамош (Пари Сен Жермен), Кристиано Роналдо (Ал-Насър)

Снимки: Gettyimages