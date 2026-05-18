Реал Мадрид и Рюдигер се разбраха за бъдещето на защитника

Антонио Рюдигер, чийто договор изтича, е приел предложението на Реал Мадрид за подновяване и ще остане в клуба за още един сезон, съобщава “Ас”. 33-годишният защитник се надяваше да подпише нов контракт за две години, но в крайна сметка се е съобразил с политиката на “белите” футболисти над определена възраст да не парафират дългосрочно.

Германският бранител премина през труден сезон, белязан от физически проблеми, които го преследваха от дълго време и в крайна сметка наложиха хирургическа намеса. След консултация с лекари в Лондон беше приложено лечение, което му помогна да преодолее болките, принуждавали го да играе с дискомфорт в продължение на месеци. Както се видя в последните мачове от кампанията, тези проблеми вече са в миналото.

Рюдигер се присъедини към Реал Мадрид през лятото на 2022 г. и макар в началото да му беше трудно да се наложи сред титулярите, постепенно се превърна в незаменима част от плановете на Карло Анчелоти. Проблеми с бедрото и коляното често го караха да играе на предела на възможностите си, особено в края на миналия сезон.

През последните години защитникът е получавал различни оферти, включително една особено изгодна в икономическо отношение от Саудитска Арабия. Въпреки това германецът предпочете да остане верен на Реал Мадрид, вярвайки, че все още има предизвикателства, които да покори с „бялата“ фланелка.

За следващия сезон отборът, който ще бъде воден от Жозе Моуриньо, разполага със сигурни централни защитници в лицето на Дийн Хаусен, Рюдигер и контузения в момента Едер Милитао. Съществуват съмнения относно бъдещето на Раул Асенсио, докато Дейвид Алаба ще напусне след изтичането на договора му в края на юни, който няма да бъде подновен.