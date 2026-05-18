Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

Очакваният обратно в Реал Мадрид Жозе Моуриньо изкара два часа днес на базата на Бенфика. Смята се, че по време на среща там той е информирал президента Руи Коща за решението си да напусне клуба в посока “Бернабеу”.

Според редица издания треньорът е постигнал принципна договорка с испанския гранд. Очаква се той да подпише договор за два сезона, с опция за удължаване с още една година.

José Mourinho. Back to Real Madrid. 💣🔥 pic.twitter.com/6OAHwLkY7q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Според клауза в настоящия му контракт Бенфика ще получи обезщетение за прекратяването му, като споменаваната сума варира от 3 до 7 млн. евро.