Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

Очакваният обратно в Реал Мадрид Жозе Моуриньо изкара два часа днес на базата на Бенфика. Смята се, че по време на среща там той е информирал президента Руи Коща за решението си да напусне клуба в посока “Бернабеу”.

Според редица издания треньорът е постигнал принципна договорка с испанския гранд. Очаква се той да подпише договор за два сезона, с опция за удължаване с още една година.

Според клауза в настоящия му контракт Бенфика ще получи обезщетение за прекратяването му, като споменаваната сума варира от 3 до 7 млн. евро.

