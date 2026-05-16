Загуба в последния кръг остави Гьозтепе и Мъри извън Европа

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе загуби и последната надежда да играе в Европа през следващия сезон, след като загуби с 0:3 гостуването си на Самсунспор от последния 34-ти кръг на турската Сюпер лига. Това остави тима на Мъри на 6-ото място, само на 2 точки от 5-ата позиция, която евентуално може да даде квота за Лигата на конференциите, ако Трабзонспор спечели Купата на Турция.

Домакините поведоха в 36-ата минута с гол на Танги Кулибали.

Гьозтепе реагира в началото на второто полувреме и дори отбеляза гол в 49-ата минута, деоло на Жуан Сантош, но след намесата на ВАР попадението бе отменено заради игра с ръка на бразилеца.

Гостите положиха огромни усилия да се върнат в мача, като отправиха впечатляващите 17 удара, но явно съдбата не бе на тяхна страна в този двубой.

В 81-вата минута съставът от Измир остана в намален състав, след като Елитон получи директен червен картон.

Това позволи на Самсунспор да реши всичко с нови две попадения в края, дело на Елаис Тавасан в 85-ата и Мариус в 89-ата минута.

Това поражение остави Гьозтепе на 6-ото място в класирането с 55 точки и само на 2 зад 5-ия Истанбул Башакшехир. Самсунспор завършва сезона 7-и с 51 точки.

Снимки: Imago