Треньорката на Унион победи още един мъж на сбогуване

В последния си двубой като старши треньор на мъжкия Унион (Берлин) набралата популярност треньорка Мари-Луиз Ета постигна втора победа - 4:0 над Аугсбург. Това домакинство беше от заключителния 34-ти кръг на Бундеслигата, след който се слага край на сезона в шампионата. Съперниците в този двубой финишират в средата на класирането.

За смелата дама това е нов исторически момент, след като преди седмица (3:1 над Майнц 05) тя стана първата жена с победа като наставник на мъжки състав от топ 5 първенствата на Европа. Сега това стана факт след попадения на Андрей Илич (10’,42’), Андрас Шафер (54) и Ву-Йонг Джеонг (89’).

Така Мари-Луиз Ета, която беше назначена само за временен треньор за последните пет кръга, се оттегля след две загуби, едно реми и две победи начело на “железните”. От новия сезон тя ще поеме женския тим на Унион, а мъжете ще има друг наставник.

В същото време Аугсбург имаше шанс, при благоприятно развитие на резултатите и в другите мачове, да стигне до Лига на конференциите, но се размина с малко.