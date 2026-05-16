Леверкузен с разочароващо равенство в последния ден от сезона

Байер (Леверкузен) не успя да победи Хамбургер ШФ и завърши разочароващо 1:1 в мач от последния 34-и кръг на Бундеслигата. Голямата цел на “аспирините” бе класиране в Шампионската лига, но това нямаше как да стане, след като Щутгарт не загуби във Франкфурт. Леверкузен обаче едва ли ще е доволен, тъй като можеше да финишира поне на 5-ото място след загубата на Хофенхайм, но не успя да вземе трите точки днес. Ключов бе пропускът от дузпа на Патрик Шик при 0:0 през първата част.

Така “аспирините” завършиха на 6-а позиция и догодина ще играят в Лига Европа. Хамбургер пък се смъкна на 13-о място с 38 точки.

В 25-ата минута Леверкузен получи отличен шанс да поведе, след като получи дузпа за нарушение на Джордан Торунарига срещу Патрик Шик. Самият чех изпълни от бялата точка, но стреля в тялото на стража на гостите Сандер Тангвик, който успя да избие. “Аспирините” натискаха, но така и не успяваха да пробият защитата на Хамбургер. Напротив, вместо това гостите поведоха в 61-вата минута чрез страхотен гол на Фабио Виейра, който със страхотен изстрел от дъгата не остави шансове на Марк Флекен - 0:1.

Седемнадесет минути по-късно Леверкузен все пак изравни. Центриране от пряк свободен удар намери Джаръл Куанса, който стреля с глава, а топката рикошира в Николай Ремберг и влетя в мрежата на Хамбургер - 1:1. До края “аспирините” продължиха да натискат, но така и не успяха да реализират решителното попадение.

Следвай ни:

Снимки: Imago