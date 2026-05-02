Мъри, Кръстев и Гьозтепе сбъркаха, но още са в битката за Европа, Галатасарай отложи празненствата

Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов и с национала Филип Кръстев в състава си записа направиха равен 1:1 като гост на Трабзонспор. Жуан в 32-рата минута, а в 3-тата минута на добавеното време Мехмет Умут Найир изравни. Измирлии пропуснаха да се доближат на пет точки от четвъртия Бешикташ, но въпреки че остават само два мача до края на сезона, измирлии все още имат реален шанс за участие в Европа.



Това е така, защото Фенербахче покоси прекият конкурент на Мъри и компания Истанбулбакшехира с 3:1 и Гьозтепе еднолично излезе на петото място. Така тимът от Измир ще се надява Бешикташ да спечели турнира за Купата на Турция, която да даде квотата на "черно-белите" за Европа, а междувременно петата позиция да даде право на европейско участие за завършилия на петата позиция тим в Сюперлиг.



Междувременно успехът на "фенерите" отложи празненствата на Галатасарай, който още днес можеше да вдигне титлата за четвърти пореден сезон, но шампионите се сринаха Самсунспор и загубиха с 1:4, което съкрати разликата между първия и втория на 4 точки.