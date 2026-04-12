  Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  Филип Кръстев си вкара автогол, но Гьозтепе показа характер

  • 12 апр 2026 | 19:20
  • 7096
  • 5
Воденият от Станимир Стоилов тим на Гьозтепе направи драматично 3:3 срещу Касъмпаша на свой терен в среща от 29-ия кръг на турския шампионат. Осем минути преди края отборът от Измир губеше с 1:3, но намери сили да изравни. Българският халф в редиците на домакините Филип Кръстев пък имаше нещастието да си отбележи автогол, с който съперникът поведе с 3:1. С това равенство Гьозтепе беше изместен от петото място, на което вече е Башакшехир.

Тимът на Мъри страда от липсата на успехи, като има само един в последните девет кръга.

Всичко започна отлично за домакините, като в средата на първото полувреме те поведоха след пореден гол на звездата си в атака Жуан (24’). В края на полувремето обаче Касъмпаша изравни чрез Бен Уанес.

В 52-рата минута воденият от местната легенда Емре Белозоолу отбор дори поведе след попадение на Адриан Бенедичак.

Филип Кръстев се появи като смяна в 57-ата. В 76-ата Фуфу върна топката към своя вратар, който обаче не успя да я отиграе и така се стигна до третия гол за гостите.

Все пак футболистите на Мъри Стоилов не се отчаяха и изравниха след попадение на Дже от дузпа в 82-рата и после на Малком Мпуту в 89-ата.

