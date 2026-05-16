Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

Капитанът на Левски Георги Костадинов отправи индиректно критика към наставника на ЦСКА Христо Янев. Халфът заяви, че "сините" трябва да се уважават, а през сезона е усетил липса на уважение, припомняйки думи на треньора на "червените", който след двубой между двата тима заяви, че Левски е играл с прекалено много защитници, но никой не критикува.

"Изиграмхе с голямо настроение този мач. Направихме прекрасен завършек на сезона. Отново показахме класата си като отбор, отново показахме, че с Левски трябва да се съобразяват. Левски трябва да се уважава, тъй като чух по време на сезона на моменти липса на уважение към нашия отбор - с колко защитници сме играли и други изречения. Левски показа смирание, достойно поведение на и извън терена. Свършихме си по най-добрия начин работата. Станахме шампони и играем до последно за емблемата на клуба. За нашето достойнство и чест.

Ако трябва да бъдем обективни, този и предния мач заслужавахме да спечелим с по-убедителен резултат. Противника не го коментирам. Имат си ръководни фактори и те да правят анализи. Искам да кажа, че съм горд с този отбор на Левски.

Гледаме да завършим по най-добрия начин сезона и отсега се готвим за следващия сезон. Показахме страхотно надграждаме и осъзнаваме, че ще бъде много трудно не само да задържим това ниво, но и да надградим.

Темата ми с бъдещето не е толкова важна. Ще вземем най-доброто решение за мен и клуба. Има страхотна еуфоримя и мен ме радва. Видяхте, че днес трибуните бяха пълни и това е най-големият барометър за отбора. На мен ще ми се играе още 20 години, но трябва да седнем и да оценим обективно ситуацията с господин Президента. Да вземем най-доброто решение за мен и клуба.

Купата стои в клубния музей и сме се концентрирали да печелим още трофеи", каза Костадинов след победата с 2:0 над ЦСКА в мач от 35-ия кръг на efbet Лига.