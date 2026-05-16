Фрайбург прегази Лайпциг и със сигурност ще играе в евротурнирите

Отборът на Фрайбург си осигури участие в евротурнирите и през следващия сезон, след като постигна домакински погром с 4:1 над РБ Лайпциг в последния им мач в Бундеслигата за тази кампания. Освен това съставът на Юлиан Шустер прекрати негативната си серия от три шампионатни срещи без успех.

Домакините взеха аванс от два гола в рамките на едва три минути. В 24-тата Ян-Никлас Бесте се разписа от добавка, след като при удар на Матиас Гинтер с глава топката се отклони в напречната греда. В 26-ата пък Игор Матанович беше точен именно с глава след центриране на Йохан Манзамби. В 33-тата минута Асан Уедраого финтира съперников играч и с далечен шут по земя намали изоставането на “биковете”. През втората част обаче Фрайбург стигна до нови два гола. Още в 47-ата минута Матиас Гинтер се разписа с воле отблизо, а в 75-ата Дери Шернхант оформи крайното 4:1 със своя шут.

Така Фрайбург изпълни целта си и финишира на седмото място в крайното класирането с актив от 47 точки. Това означава, че ако в сряда тимът загуби финала си срещу Астън Вила в Лига Европа, ще участва в Лигата на конференциите, а при триумф ще се класира за Шампионската лига. Във втория случай Бундеслига ще загуби квотата си в третия по сила от клубен турнир на УЕФА. Междувременно, със своите 65 пункта РБ Лайпциг завърши трети в германския елит, което беше ясно още преди днешните мачове от първенството.

