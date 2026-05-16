  Sportal.bg
  Локомотив (Пловдив)
  3. Арда 3:0 Локомотив (Пловдив), хеттрик на Вутов

Арда 3:0 Локомотив (Пловдив), хеттрик на Вутов

  • 16 май 2026 | 19:10
Арда и Локомотив (Пловдив) играят при 3:0 в двубой от 35-ия кръг на efbet Лига. Антонио Вутов реализира хеттрик още до 25-ата минута.

Срещата е възлова в битката за баражното пето място, което може да има цената на участие в предварителните кръгове на Лигата на конференциите. По същото време в Пловдив Ботев приема Черно море на Илиан Илиев. В борбата за евротурнирите са три от четирите отбора, като единствено "канарчетата" са без шансове.

Мачът започна по страхотен начин за домакините, които поведоха още във втората минута. Кабов направи хубав пробив отдясно и центрира към Шиняшики, който стреля от въздуха, а топката се отби в горната греда, след което кацна върху голлинията. Антонио Вутов обаче дебнеше в близост до вратата и се разписа за 1:0.

В 13-ата минута Вутов за втори път попадна в прегръдките на съотборниците си. Атакуващият халф получи отлично центриране от левия фланг и с глава преодоля Зовко - 2:0.

Арда 2:0 Локомотив (Пловдив)

1:0 Антонио Вутов (2)
2:0 Антонио Вутов (13)

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 21. Вячеслав Велев, 6. Пламен Крачунов, 93. Феликс Ебоа, 35. Димитър Велковски, 18. Джелал Хюсеинов, 80. Лъчезар Котев, 39. Антонио Вутов, 8. Атанас Кабов, 11. Андре Шиняшики, 30. Уилсън Самаке;

Локомотив (Пловдив): 40. Петър Зовко, 16. Денис Кирашки, 4. Радослав Палазов, 44. Калоян Костов, 11. Запро Динев, 3. Миха Търдан, 21. Стефан Гочев, 10. Франсиско Политино, 14. Димитър Илиев, 99. Жулиен Лами, 19. Мариян Вангелов

