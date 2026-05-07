Станимир Стоилов е пред своя мач номер 100 начело на Гьозтепе

Българският треньор на Гьозтепе Станимир Стоилов ще ръководи своя 100-тен официален мач за клуба този уикенд срещу Газиантеп ФК. Българският треньор е сред най-успешните мениджъри в историята на клуба, благодарение на процента си на победи в Суперлигата, а сега ще влезе по още един показател в клубната история на "жълто-червените", пише yenicaggazetesi.com.

Стоилов, който пое треньорския пост на измирския клуб през сезон 2023-24, докато отборът се състезаваше в Първа лига, успя да изведе Гьозтепе до Суперлигата, въпреки че към онзи момент изоставаше с 10 точки от лидера Еюпспор.