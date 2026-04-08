Галатасарай удари Гьозтепе с познат резултат, тимът на Мъри Стоилов стана жертва на собствените си пропуски

Лидерът в Суперлигата на Турция Галатасарай победи с 3:1 Гьозтепе на Станимир Стоилов в отложен двубой от 27-ия кръг на шампионата. В началото на сезона грандът от Истанбул спечели ответния двубой със същия резултат. "Джим Бом" доминираха тотално през първата част и взеха аванс от два гола чрез Баръш Йълмаз и автогол на Алан Годой, като пропуснаха още няколко добри ситуации. След почивката обаче Гьозтепе излезе преобразен и създаде куп ситуации пред вратата на Чакър. Жуан намали още в 50-ата минута, но след това домакините направиха много сериозни пропуски, които им попречиха да изравнят. Галатасарай се възползва от това и уби интригата в 75-ата минута след попадение на Марио Лемина. След този резултат Галатасарай остава на върха с четири точки преднина пред Фенербахче, а Гьозтепе е вече на шест точки зад четвъртото място, заемано от Бешикташ.

Българският национал Филип Кръстев остана на скамейката за началото и се появи като резерва в 79-ата минута. Гостите пък бяха без контузения Виктор Осимен.

Гостите започнаха по-добре и излязоха напред още с първия си точен удар. В петата минута Льорой Сане центрира добре от свободен удар отляво на ненаказателното поле, а Баръш Йълмаз засече с глава и прати топката точно до гредата.

Галата пропусна да удвои пет минути след това, когато Сане много добре разтегна играта с подаване към Шалай, който напредна отляво и стреля от малък ъгъл. Лис изби, след което Асприля опита да направи добавка с глава отблизо, но стреля встрани.

В 19-ата минута домакините имаха голяма възможност да изравнят, но Куртулан не успя да преодолее Чакър, след като излезе сам срещу вратаря. При ответната атака Галатасарай стигна до втори гол. Гюндоган получи технично подаване от Шалай и опита центриране. Алан Годой обаче подложи крак и топката прехвърли Лис, което означаваше, че бразилецът си е отбелязал автогол.

Шалай пропусна нова сериозна възможност за Галатасарай в 31-вата минута, когато бе изведен чудесно от Сане и опита да стреля покрай стража на домакините, но ударът му премина встрани. Унгарецът пропусна пореден шанс в 40-ата минута, като този път Лис спаси удара му.

В 50-ата минута Гьозтепе върна едно попадение чрез Жуан, който засече с глава центриране отляво на Мироши. Домакините продължиха да действат много по-опасно в атака след почивката и в 57-ата бяха близо до изравнително попадение, но Чакър реагира брилянтно и изби над вратата си удар с глава на Черни. Две минути след това Жандерсон направи фрапантен пропуск, след като не успя от метър да се разпише на празна врата след пас на Жуан.

Галатасарай наказа тези пропуски и в 75-ата минута реши всичко в своя полза с третия си гол в мача, който дойде и с първия точен удар на отбора през второто полувреме. Марио Лемина се разписа, след като засече с глава центриране от корнер на Сара.

До края Куртулан пропусна още една възможност и домакините не успяха да стигнат до нов гол, въпреки че отправиха 14 удара само през втората част.