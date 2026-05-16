  16 май 2026 | 16:09
Съставите на Челси и Ман Сити за финала на ФА Къп

Челси се изправя срещу Манчестър Сити в битка за трофея във ФА Къп. Двата отбора излизат на “Уембли” един срещу друг във финала на най-стария футболен турнир в света. За лондончани това може да се окаже единственият път за класиране към европейските клубни турнири след разочароващия сезон в първенството. Отборът на Пеп Гуардиола стига до финала за четвърта поредна година, но загуби последните два сблъсъка за трофея. Този сезон “гражданите” вече спечелиха Купата на лигата и още са в битката за титлата.

В състава на Манчестър Сити се завръща Родри за първи път от победата над Арсенал. Той е една от петте промени в тима от срещата с Кристъл Палас през седмицата. Омар Мармуш партнира на Ерлинг Холанд в атака. Норвежецът получи почивка в последния мач. Жереми Доку, Нико О’Райли и вратарят Джеймс Трафърд също са титуляри.

Капитанът на Челси Рийс Джеймс е възстановен и е сред титулярите. Той влезе като резерва срещу Ливърпул преди седмица и се очаква да играе в халфовата линия до Мойсес Кайседо. Роберт Санчес се завръща на вратата. Педро Нето и Алехандро Гарначо се завръщат в състава, но започват на резервната скамейка.

Снимки: Imago

