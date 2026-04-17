Гьозтепе се готви да продаде голмайстора на Мъри за близо 20 млн. евро

Гьозтепе, чийто треньор е Станимир Стоилов, подготвя изходящ трансфер на бразилския голмайстор на тима Жуан Сантош да Силва през лятото, съобщи sozcu.com.tr.

Изданието коментира, че на фона на битката на тима за участие в европейските турнири собствениците от компанията „Спорт Репъблик“ най-вероятно ще вземат повече пари от Жуан, отколкото получиха за продажбата на предишния голмайстор Ромуло в РБ Лайпциг. Ромуло беше продаден за 20 милиона евро с евентуалните бонуси, а в Бундеслигата той нямаше проблеми с адаптацията и за 25 мача вкара 8 гола, като подаде и за други четири.

Жуан Сантош да Силва пък е реализирал 9 попадения в 24 срещи, а също така има и четири асистенции. За него Лил предложи през зимата 15 милиона евро, но от Гьозтепе отказаха да го пуснат. Вестникът твърди, че сега имат дори по-добра оферта, без да влизат в детайли от коя страна или кой клуб е.

Но макар да има 9 гола през сезона в лигата, Гьозтепе някакси не може да се възползва от качествата му и в последните осем мача има само една победа. Въпреки това Стоилов и футболистите му са решени да сложат край на тази серия в събота, когато гостуват на Коджаелиспор.

Капитанът и ляв бек Исмаил Кьойбашъ, който все още е контузен, няма да може да играе за “жълто-червения” отбор. Малком Бокеле, централният защитник, който беше контузен и изведен от терена по време на мача с Касъмпаша, най-вероятно ще може да заеме мястото му на терена, пише пък sondakika.com.tr, цитиран от БТА.