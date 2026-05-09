Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  3. Мъри и Гьозтепе мечтаят за Европа след волева победа, Галатасарай отново е шампион след драматична голеада

Мъри и Гьозтепе мечтаят за Европа след волева победа, Галатасарай отново е шампион след драматична голеада

  • 9 май 2026 | 21:58
  • 5717
  • 1
Мъри и Гьозтепе мечтаят за Европа след волева победа, Галатасарай отново е шампион след драматична голеада

Гьозтепе на Станимир Стоилов записа изключително ценна победа с 2:1 в предпоследния 33-ти кръг на турската Сюперлиг, която запази шанса на измирлии да играят в европейските клубни турнири през идната кампания. Гьозтепе няма шанс да измести Бешикташ от четвъртата позиция, която дава право на участие в Лигата на конференциите, тъй като при оставаща само една среща до края тимът на българския специалист е на 4 пункта зад "черно-белите". Въпреки това Трабзонспор, който си гарантира отдавна третото място, което праща завършилия на него тим в квалификациите на Лига Европа, предстои да играе финал в турнира за Купата на Турция. Така ако идната седмица на 13-ти май (сряда) отборът от Трабзон победи Генчлербирлиги, тогава Мъри и компания ще имат огромен шанс да се включат през сезон 2026/2027 в битките на Стария континент.

Ако се стекат нещата по този начин идната седмица на 17-и май (май) от 20:00 часа българско време Гьозтепе ще стартира най-важния си мач през сезона в гостуването на Самсунспор. Разбира се, измирлии ще трябва да победят задължително тогава, тъй като преследвачът им Истанбул Башакшехир днес победи с 3:0 същия Самсунспор и точно след седмица паралелно с Мъри и компания ще гостува на Газиантеп. Разликата между двата отбора е само една точка в полза на Гьозтепе преди последния кръг.

Междувременно в друг мач Галатасарай победи Анталияспор с 4:2 и стана шампион в шампионата на южната ни съседка за четвърта поредна година. Кръг преди края истанбулският гранд има аванс от четири точки пред втория Фенербахче и няма как да бъде изместен от първото място.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Аугсбург запази шансове за Европа, австриец блесна с два гола

Аугсбург запази шансове за Европа, австриец блесна с два гола

  • 9 май 2026 | 19:23
  • 796
  • 0
Абърдийн си гарантира оцеляването, Митов с цял мач и чиста мрежа

Абърдийн си гарантира оцеляването, Митов с цял мач и чиста мрежа

  • 9 май 2026 | 19:09
  • 1241
  • 0
Лайпциг се завърна в ШЛ с победа над Санкт Паули

Лайпциг се завърна в ШЛ с победа над Санкт Паули

  • 9 май 2026 | 18:57
  • 770
  • 0
Брайтън повали Уулвърхамптън още в първите пет минути

Брайтън повали Уулвърхамптън още в първите пет минути

  • 9 май 2026 | 18:57
  • 1028
  • 0
Съндърланд и Ман Юнайтед разделиха точките под проливния дъжд на "Стейдиъм ъф Лайт"

Съндърланд и Ман Юнайтед разделиха точките под проливния дъжд на "Стейдиъм ъф Лайт"

  • 9 май 2026 | 18:56
  • 12366
  • 33
Красив гол на Олисе и вратар измъкнаха Байерн във Волфсбург

Красив гол на Олисе и вратар измъкнаха Байерн във Волфсбург

  • 9 май 2026 | 21:26
  • 7214
  • 131
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

  • 9 май 2026 | 20:57
  • 121982
  • 792
Георги Иванов връчи 27-мата на Левски, феновете нахлуха на терена, а “сините” получиха тлъст чек за над 600 хил. евро

Георги Иванов връчи 27-мата на Левски, феновете нахлуха на терена, а “сините” получиха тлъст чек за над 600 хил. евро

  • 9 май 2026 | 21:53
  • 14704
  • 32
Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

  • 9 май 2026 | 21:10
  • 11462
  • 23
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 40195
  • 113
Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

  • 9 май 2026 | 21:24
  • 15517
  • 27
Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

  • 9 май 2026 | 21:43
  • 10257
  • 14