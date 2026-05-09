Мъри и Гьозтепе мечтаят за Европа след волева победа, Галатасарай отново е шампион след драматична голеада

Гьозтепе на Станимир Стоилов записа изключително ценна победа с 2:1 в предпоследния 33-ти кръг на турската Сюперлиг, която запази шанса на измирлии да играят в европейските клубни турнири през идната кампания. Гьозтепе няма шанс да измести Бешикташ от четвъртата позиция, която дава право на участие в Лигата на конференциите, тъй като при оставаща само една среща до края тимът на българския специалист е на 4 пункта зад "черно-белите". Въпреки това Трабзонспор, който си гарантира отдавна третото място, което праща завършилия на него тим в квалификациите на Лига Европа, предстои да играе финал в турнира за Купата на Турция. Така ако идната седмица на 13-ти май (сряда) отборът от Трабзон победи Генчлербирлиги, тогава Мъри и компания ще имат огромен шанс да се включат през сезон 2026/2027 в битките на Стария континент.

Ако се стекат нещата по този начин идната седмица на 17-и май (май) от 20:00 часа българско време Гьозтепе ще стартира най-важния си мач през сезона в гостуването на Самсунспор. Разбира се, измирлии ще трябва да победят задължително тогава, тъй като преследвачът им Истанбул Башакшехир днес победи с 3:0 същия Самсунспор и точно след седмица паралелно с Мъри и компания ще гостува на Газиантеп. Разликата между двата отбора е само една точка в полза на Гьозтепе преди последния кръг.



Междувременно в друг мач Галатасарай победи Анталияспор с 4:2 и стана шампион в шампионата на южната ни съседка за четвърта поредна година. Кръг преди края истанбулският гранд има аванс от четири точки пред втория Фенербахче и няма как да бъде изместен от първото място.