Филип Кръстев претърпя операция

Националът Филип Кръстев претърпя успешна операция на ахилеса. Това показват снимки в социалните мрежи на полузащитника на Гьозтепе.

Халфът скъса ахилесово сухожилие миналата седмица, а тежката травма ще го извади от игра за дълго време. Кръстев стартира сезона в английския Оксфорд, където изигра 16 мача, но не успя да се наложи като основен футболист и след това бе пратен в Турция във водения от Станимир Стоилов тим от Измир, където записа 11 срещи, пет от които като титуляр. Гьозтепе бе с клауза за откупуването на Кръстев, която едва ли ще използва към настоящата ситуация.

Тежка контузия за Филип Кръстев

"Благодаря ти, Боже, за всичко. Все още съм благословен", написа Кръстев.