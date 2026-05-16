  3. Левски 1:0 ЦСКА, "сините" поведоха след груба грешка на Лапоухов

  • 16 май 2026 | 15:59
Левски и ЦСКА играят при 1:0 в дербито от 35-ия кръг на efbet Лига. Хуан Переа откри резултата в 11-ата минута.

"Сините" с една, но голяма изненада. От първата минута започна Охене, който бе предпочетен пред Мазир Сула за заместник на наказания Търдин. Атаката поведе Переа, а по крилата му помагат Бала и Кирилов. Око-Флекс остана на пейката.

"Червените" пък извършиха четири промени спрямо 11-те, които стартираха в сблъсъка срещу ЦСКА 1948 преди няколко дни. Сред титулярите се завърнаха изтърпелите наказания Мартино, Жордао, Перейра и Годой. Централният бранител Факундо Родригес остана на пейката, тъй като е с четири жълти картона и поради тази причина наставникът Христо Янев предпочете да го съхрани за финала за Купата след четири дни.

Преди да е изминала и минута игра Перейра отправи първия удар, но той излезе доста встрани.

Постепенно Левски взе инициативата осъществи няколко набега чрез Кирилов отдясно, но те не доведоха до някаква опасност. Нещата се промениха в 11-ата минута. Костадинов изведе Переа отляво в наказателното поле. Таранът се пребори с Пастор и шутира по земя, а топката мина между ръцете на Лапоухов, за да се оплете в мрежата на "червените".

ЛЕВСКИ - ЦСКА 1:0

1:0 Хуан Переа 11

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 71. Камдем, 4. Макун, 50. Димитров, 3. Майкон, 8. Охене, 70. Костадинов, 47. Бурас, 17. Бала, 99. Кирилов, 9. Переа

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 30. Панайотов, 10. Ебонг, 6. Жордао, 38. Перейра, 77. Пиедраита, 9. Годой

Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Борислав Цветанов

