Кръстев, Мъри и Гьозтепе писаха "двойка" на Анталияспор и още са в битката за Европа

Воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе записа важна победа с 2:0 в домакинството си на тима на Анталияспор от 31-вия кръг на турската Сюперлиг. И двете попадения за домакините на срещата паднаха през първата част, а те бяха отбелязани от Жуан още в 1-вата минута, както и от Арда Куртулан в 22-рата.

Освен на треньорската скамейка имаше българско участие и на терена, където титуляр бе българският национал Филип Кръстев. Той остана на терена до 68-ата минута, когато бе заменен от Угур Йълдъз.

H. Antalyaspor karşısında ilk 11'imiz💪#SağlıkRaporu: Sakatlıkları bulunan Efkan Bekiroğlu ve Furkan Bayır’ın yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Guilherme ile kart cezalıları Heliton, Anthony Dennis ve Novatus Miroshi maç kadrosunda yer almadı.… pic.twitter.com/jUYiXPl5R1 — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) April 25, 2026

Така три мача преди края измирлии се доближиха на четири точки от Бешикташ и все още таят надежди да играят в Лигата на конференциите през следващия сезон. Истанбулският гранд обаче все още не е изиграл своя мач от кръга и ако в понеделник победи последния Карагюмрюк, то до голяма степен всичко ще бъде решено в битката за четвъртото място. Все пак и петата позиция при дадени обстоятелства би могла да даде европейска квота за тим от южната ни съседка, но за целта Бешикташ трябва да финишира четвърти и да вземе Купата на Турция, където на 5-и май ще играе полуфинал с Коняспор. За Анталияспор пък загубата задълбочи проблемите и отборът от куротния град има само две точки аванс пред първия в зоната на изпадащите Кайзериспор.