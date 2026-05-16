Ботев 1:0 Черно море

Ботев (Пловдив) и Черно море играят при резултат 1:0 в мач от 35-ия кръг на efbet Лига. Симеон Петров (21) беше точен за домакините.

Срещата е без значение за домакините, които загубиха шанс за класиране на пето или шесто място, което да им осигури бараж за Европа. Това се случи след три поредни шампионатни загуби от останалите отбори във втората четворка.

Срещата започна с ранен, но неточен шут на Селсо в аут. В 9-ата минута Карлос Меоти центрира блестящо в наказателното поле. Чимези Уилямс беше изпуснат от защитата на Черно море, но не успя да преодолее Кристиан Томов с удар от близка дистанция. Стражът на гостите се отчете с блестяща намеса.

В 19-ата минута Томов се отчете с втора ключова намеса. Този път той блокира шут на Никола Илиев от упор.

Две минути по-късно Ботев поведе в резултата. Хубаво центриране на Никола Илиев от корнер намери напълно сам в Симеон Петров в наказателното поле. Бранителят надскочи всички и с глава прати топката във вратата.

БОТЕВ - ЧЕРНО МОРЕ 1:0

1:0 Симеон Петров (21)

Стартови състави:



БОТЕВ ПЛОВДИВ: 29. Даниел Наумов (к) - 7. Никола Илиев, 22. Енок Куатенг, 30. Франклин Чагас, 38. Константинос Балоянис, 42. Ивайло Видев, 44. Карлос Меоти, 45. Едсон Да Силва, 77. Лукас Де Оливейра, 87. Симеон Петров, 88. Чимези Уилямс



Резерви: 21. Николай Пранджев (вр), 2. Габриел Нога, 11. Педро Игор Мартинс, 13. Самуил Цонов, 23. Ифена Доргу, 27. Брайън-Антъни Хайн, 28. Енрике Жоку, 41. Закария Тиндано, 90. Самуел Калу



Старши треньор: Лъчезар Балтанов



ЧЕРНО МОРЕ: 81. Кристиан Томов - 4. Росен Стефанов, 8. Асен Дончев, 10. Асен Чандъров, 13. Емануил Няголов, 24. ДавидТелеш, 26. Жоао Бандаро, 28. Влатко Дробаров (к), 29. Берк Бейхан, 50. Ертан Томбак, 77. Селсо Сидни



Резерви: 70. Антоан Манасиев (вр), 43. Димитър Кичуков, 41. Георги Пасков, 16. Андреяс-Кристиан Калкан, 93. Георги Венциславов, 39. Николай Златев, 22. Николай Костадинов, 34. Кристиан Михайлов, 19. Георги Лазаров



Старши треньор: Илиан Илиев