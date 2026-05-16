Хайденхайм се срина в най-неподходящия момент и се прости с Бундеслигата

Хайденхайм официално изпадна от Бундеслигата, след като загуби с 0:2 решителното си домакинство на Майнц 05. Отборът се нуждаеше от задължителни три точки, за да има шанс да избегне директното отпадане от елита, макар че дори и това в крайна сметка нямаше да е достатъчно - заради успеха на Волфсбург срещу Санкт Паули. Хайденхайм обаче в нито един момент в този кръг не успя дори да помечтае, че може да се спаси, макар и да не завърши последен в класирането.

Така отборът се завръща във Втора Бундеслига след три сезона в елита, като в дебютното си участие се класира на престижното 8-о място и дори стигна до класиране в Лигата на конференциите. Майнц 05 пък с успеха си се изкачи в таблицата и финишира на 10-а позиция.

Мачът започна много зле за домакините, които получиха гол още в 7-ата минута. Центриране отляво намери непокрития Филип Титц, който отблизо прати топката в мрежата на стража на Хайденхайм Франк Фелер - 0:1 за Майнц. Пет минути по-късно гостите можеха да удвоят отново чрез Титц, но той нацели напречната греда с удар. Хайденхайм показа признаци на събуждане и на свой ред пропиля няколко положения, като първо стражът на гостите Даниел Батц спаси опасен удар на Ерен Динкчи, а в 30-ата минута Марвин Пирингер на свой ред с воле нацели напречната греда на гостите.

Серията от греди продължи пет минути по-късно, когато Надим Амири от Майнц също нацели страничния стълб. Две минути преди края на първото полувреме обаче офанзивният халф не сбърка. Амири се възползва от добро подаване на Титц, излъга Фелер и насочи топката в мрежата - 0:2 за гостите.

