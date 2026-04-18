  • 18 апр 2026 | 19:36
Победата се изплъзна на Гьозтепе в последните секунди

Гол от дузпа за 1:1 в добавеното време лиши Гьозтепе от победа при визитата на Коджаелиспор в мач от 30-ия кръг на турския шампионат. Към този момент отборът на Станимир Стоилов водеше с попадение на Жандерсон още в третата минута. На всичко отгоре в последните около 20 игрови минути тимът на българския наставник беше с човек повече, но независимо от това в края допусна изравнителен гол.

Българският халф на гостите Филип Кръстев, който в минали кръг си вкара автогол, този път остана сред резервите.

Гьозтепе е напът да се сбогува с мечтата си да играе в евротурнирите, тъй като има само една победа в последните десет кръга. Сега даже тимът рискува да бъде изместен от петото място. Разликата с петия Бешикташ пък изглежда почти непреодолима при оставащите само четири срещи на състава.

Ранен гол на Жандерсон зарадва Мъри Стоилов, но след това, почти през цялата среща, Гьозтепе се защитаваше. Дълго време гостите си останаха с този единствен точен удар, докато общо Коджаелиспор отправи над 20 изстрела към вратата.

В 78-ата минута полузащитникът на домакините Шоу беше отстранен за втори жълт картон, но това не помогна на съперника от Измир.

Стигна се до добавеното време, когато реферът отсъди дузпа за Коджаелиспор, реализирана от Сердар Дурсун.

Срещата беше изгледана на живо от трибуните от боса на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов.

