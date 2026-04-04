Мъри върна Гьозтепе към победите, Филип Кръстев влезе и излезе

След шест поредни мача без победа тимът на Гьозтепе най-накрая сложи край на лошата серия, надигравайки Генчербирлиги с 2:0 като гост. Това стана в мач от 28-ия кръг на турския елит, с което отборът на Станимир Стоилов продължава да се бори за четвъртото място и евентуално участие в евротурнирите. Освен това тимът от Измир е с двубой по-малко.

И двата гола за Гьозтепе паднаха от дузпи. В 38-ата Новатус Мироши беше точен за 1:0, а в половин час по-късно игрово време от бялата точка се разписа и Малколм Бокеле.

Българският национал в редиците на гостите Филип Кръстев не беше титуляр, но се появи още на полувремето. В последните секунди на мача обаче Фуфу беше заменен.

През идната седмица - в сряда - Гьозтепе ще приеме шампиона Галатасарай в отложена среща, а след това в неделя ще е домакин и на Касъмпаша.