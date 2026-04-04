  • 4 апр 2026 | 16:38
Мъри върна Гьозтепе към победите, Филип Кръстев влезе и излезе

След шест поредни мача без победа тимът на Гьозтепе най-накрая сложи край на лошата серия, надигравайки Генчербирлиги с 2:0 като гост. Това стана в мач от 28-ия кръг на турския елит, с което отборът на Станимир Стоилов продължава да се бори за четвъртото място и евентуално участие в евротурнирите. Освен това тимът от Измир е с двубой по-малко.

И двата гола за Гьозтепе паднаха от дузпи. В 38-ата Новатус Мироши беше точен за 1:0, а в половин час по-късно игрово време от бялата точка се разписа и Малколм Бокеле.

Българският национал в редиците на гостите Филип Кръстев не беше титуляр, но се появи още на полувремето. В последните секунди на мача обаче Фуфу беше заменен.

През идната седмица - в сряда - Гьозтепе ще приеме шампиона Галатасарай в отложена среща, а след това в неделя ще е домакин и на Касъмпаша.

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
