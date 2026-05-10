Станимир Стоилов: Направихме две крачки напред

"Направихме две крачки напред, може да се каже, че имаме прогрес“, заяви Станимир Стоилов след успеха над Газиантеп с 2:1 в предпоследния кръг на турската Суперлига. Отборът на Гьозтепе е на 5-о място в класирането с 55 точки, с една над директния си съперник за това класиране Башакшехир (Истанбул), който също взе победа. Петото място може да се окаже достатъчно за място в Лигата на конференциите на единствено при спечелване на купата на страната от Трабзонспор.
"Играхме добре, само че след 1:1 имаше загуба на концентрация за 5 минути. След това пренаредихме отбора и намерихме гола, който търсехме. Мисля, че заслужено спечелихме. Като клуб и като семейство направихме две крачки по-напред като класиране в сравнение с миналата година. Миналата година бяхме 8-и в крайното класиране, тази година ще бъдем 5- или 6-и. Това наистина е ценно за нас, показва, че сме се развили като клуб. И също така събрахме повече точки от миналата година и като цяло показваме напредък и развитие“, започна своя анализ Станимир Стоилов.
След това той помоли чрез медиите помоли публиката да не оказва твърде голям натиск върху отбора, след като нас половин век Гьозтепе не е играл в европейските турнири. "Сега на първо място моите футболисти трябва да се възстановят много добре. След това ще отидем в Самсун и в последния кръг ще дадем всичко от себе си. Искам да благодаря на нашите фенове, защото те ни подкрепяха през цялото време. И бяха с нас дори тогава, когато бяхме психически обременени. Никога не ни оставиха сами“, допълни българският специалист.
В същото време и от клуба оцениха подобаващо не само вчерашната победа, но и цялостното представяне през годината. Българският треньор достигна своя стотен официален мач начело на Гьозтепе вчера срещу Газиантеп и стана първият треньор след Аднан Сувари, легендарна фигура в историята на клуба, който води тима в 100 мача.
