Станимир Стоилов: Направихме две крачки напред

"Направихме две крачки напред, може да се каже, че имаме прогрес“, заяви Станимир Стоилов след успеха над Газиантеп с 2:1 в предпоследния кръг на турската Суперлига. Отборът на Гьозтепе е на 5-о място в класирането с 55 точки, с една над директния си съперник за това класиране Башакшехир (Истанбул), който също взе победа. Петото място може да се окаже достатъчно за място в Лигата на конференциите на единствено при спечелване на купата на страната от Трабзонспор.

"Играхме добре, само че след 1:1 имаше загуба на концентрация за 5 минути. След това пренаредихме отбора и намерихме гола, който търсехме. Мисля, че заслужено спечелихме. Като клуб и като семейство направихме две крачки по-напред като класиране в сравнение с миналата година. Миналата година бяхме 8-и в крайното класиране, тази година ще бъдем 5- или 6-и. Това наистина е ценно за нас, показва, че сме се развили като клуб. И също така събрахме повече точки от миналата година и като цяло показваме напредък и развитие“, започна своя анализ Станимир Стоилов.

💯Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov, takımımızın başındaki 100. resmi maçına çıktı.



Kulüp tarihimizde, Efsane Teknik Direktörümüz Adnan Süvari’nin ardından bu başarıya ulaşan hocamız Stanimir Stoilov’a bugüne kadar verdiği ve gelecekte vereceği tüm emekler için teşekkür… pic.twitter.com/qrLEzk0X14 — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) May 9, 2026

След това той помоли чрез медиите помоли публиката да не оказва твърде голям натиск върху отбора, след като нас половин век Гьозтепе не е играл в европейските турнири. "Сега на първо място моите футболисти трябва да се възстановят много добре. След това ще отидем в Самсун и в последния кръг ще дадем всичко от себе си. Искам да благодаря на нашите фенове, защото те ни подкрепяха през цялото време. И бяха с нас дори тогава, когато бяхме психически обременени. Никога не ни оставиха сами“, допълни българският специалист.

В същото време и от клуба оцениха подобаващо не само вчерашната победа, но и цялостното представяне през годината. Българският треньор достигна своя стотен официален мач начело на Гьозтепе вчера срещу Газиантеп и стана първият треньор след Аднан Сувари, легендарна фигура в историята на клуба, който води тима в 100 мача.

