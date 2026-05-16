Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 0:0 Лудогорец, Чочев попречи на Диало да шутира за гол

ЦСКА 1948 0:0 Лудогорец, Чочев попречи на Диало да шутира за гол

  • 16 май 2026 | 16:10
  • 8317
  • 1
ЦСКА 1948 0:0 Лудогорец, Чочев попречи на Диало да шутира за гол

ЦСКА 1948 и Лудогорец играят при 0:0 в двубоя от XXXV кръг на efbet Лига. Двубоят е много важен относно битката за сребърните медали и местата с евроквотите.

Срещата започна с натиск на домакините, които застрашиха вратата на ексшампионите още в третата минута. Нарушение срещу Георги Русев край тъчлинията доведе до свободен удар, след изпълнението на който Флориан Кребс не успя да засече добре топката с глава, а след това Егор Пархоменко се размина с топката пред голлинията. В осмата минута Ивайло Чочев имаше решаваща намеса в наказателното поле на Лудогорец. Опитният футболист направи шпагат, с който попречи на нападателя на ЦСКА 1948 Мамаду Диало да потърси гола от удобна позиция.

ЦСКА 1948 0:0 Лудогорец

Стартовите състави:

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 96. Драган Гривич, 21. Лаша Двали, 6. Егор Пархоменко, 22. Огнен Гашевич, 23. Флориан Кребс, 34. Петър Витанов, 10. Борислав Цонев, 11. Георги Русев, 93. Мамаду Диало, 77. Елиас Франко.

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 3. Антон Недялков, 9. Квадво Дуа, 14. Петър Станич, 17. Сон, 18. Ивайло Чочев, 26. Филип Калоч, 27. Винисиус Ногейра, 37. Бърнард Текпетей, 55. Идан Нахмиас, 77. Ерик Маркус.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Фенове на Ботев организират турнир в памет на Тоско Бозаджийски

Фенове на Ботев организират турнир в памет на Тоско Бозаджийски

  • 16 май 2026 | 13:25
  • 414
  • 1
Радостин Александров напуска Балкани: Голямото ми желание е да се върна в Словения

Радостин Александров напуска Балкани: Голямото ми желание е да се върна в Словения

  • 16 май 2026 | 13:19
  • 622
  • 0
Групата на ЦСКА за дербито срещу Левски

Групата на ЦСКА за дербито срещу Левски

  • 16 май 2026 | 12:24
  • 7589
  • 12
Хулио Веласкес определи групата за дербито с ЦСКА

Хулио Веласкес определи групата за дербито с ЦСКА

  • 16 май 2026 | 12:07
  • 5939
  • 9
Найденов похвали Генерала от "Люлин": Не слугуваше и не беше допуснат до efbet Лига

Найденов похвали Генерала от "Люлин": Не слугуваше и не беше допуснат до efbet Лига

  • 16 май 2026 | 11:34
  • 7243
  • 7
Паро: Срещу Левски не се играе с резерви - веднъж ги подценихме и паднахме с 2:7

Паро: Срещу Левски не се играе с резерви - веднъж ги подценихме и паднахме с 2:7

  • 16 май 2026 | 10:53
  • 4498
  • 34
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 ЦСКА, "сините" поведоха след груба грешка на Лапоухов

Левски 1:0 ЦСКА, "сините" поведоха след груба грешка на Лапоухов

  • 16 май 2026 | 15:59
  • 36048
  • 88
Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

  • 16 май 2026 | 13:26
  • 9446
  • 6
Съставите на Челси и Ман Сити за финала на ФА Къп

Съставите на Челси и Ман Сити за финала на ФА Къп

  • 16 май 2026 | 16:09
  • 347
  • 0
Последен кръг в Бундеслигата - следете всичко на живо в Sportal.bg

Последен кръг в Бундеслигата - следете всичко на живо в Sportal.bg

  • 16 май 2026 | 15:15
  • 229
  • 0
Полицията намери неясно устройство в пресложата на “Васил Левски”

Полицията намери неясно устройство в пресложата на “Васил Левски”

  • 16 май 2026 | 15:55
  • 1032
  • 1