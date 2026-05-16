ЦСКА 1948 0:0 Лудогорец, Чочев попречи на Диало да шутира за гол

ЦСКА 1948 и Лудогорец играят при 0:0 в двубоя от XXXV кръг на efbet Лига. Двубоят е много важен относно битката за сребърните медали и местата с евроквотите.

Срещата започна с натиск на домакините, които застрашиха вратата на ексшампионите още в третата минута. Нарушение срещу Георги Русев край тъчлинията доведе до свободен удар, след изпълнението на който Флориан Кребс не успя да засече добре топката с глава, а след това Егор Пархоменко се размина с топката пред голлинията. В осмата минута Ивайло Чочев имаше решаваща намеса в наказателното поле на Лудогорец. Опитният футболист направи шпагат, с който попречи на нападателя на ЦСКА 1948 Мамаду Диало да потърси гола от удобна позиция.

Стартовите състави:

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 96. Драган Гривич, 21. Лаша Двали, 6. Егор Пархоменко, 22. Огнен Гашевич, 23. Флориан Кребс, 34. Петър Витанов, 10. Борислав Цонев, 11. Георги Русев, 93. Мамаду Диало, 77. Елиас Франко.

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 3. Антон Недялков, 9. Квадво Дуа, 14. Петър Станич, 17. Сон, 18. Ивайло Чочев, 26. Филип Калоч, 27. Винисиус Ногейра, 37. Бърнард Текпетей, 55. Идан Нахмиас, 77. Ерик Маркус.