Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Щутгарт
  3. Щутгарт се завръща в Шампионската лига, а Айнтрахт остана извън Европа

Щутгарт се завръща в Шампионската лига, а Айнтрахт остана извън Европа

  • 16 май 2026 | 19:06
  • 180
  • 0

Щутгарт си извоюва правото за ново участие в Шампионската лига, след като завърши четвърти в първенството, грабвайки последната квота за турнира. В двубой от финалния кръг тимът на Себастиан Хьонес завърши при 2:2 срещу Айнтрахт (Франкфурт) като гост, което се оказа достатъчно да остави зад себе си Хофенхайм и Байер (Леверкузен), които имаха теоретични шансове за заветното четвърто място.

Байерн (Мюнхен), Борусия (Дортмунд) и РБ (Лайпциг) са другите сигурни представители на Германия в ШЛ, а към тях ще се присъедини и Фрайбург, ако спечели финала в Лига Европа. Айнтрахт пък, който този сезон беше в ШЛ, сега изобщо не стигна до евротурнирите.

Щутгарт дръпна с два гола още до почивката във Франкфурт и всичко изглеждаше решено. Чема Андрес вкара първия гол в 10-ата, а в добавеното време точен беше и Николас Нартей. След паузата обаче - вероятно и заради благоприятния за тима развой на другите резултати - швабите позволиха на Айнтрахт да изравни след две попадения на Йонатан Буркарт (72’, 90+2’) от дузпи.

Това обаче не е всичко за Щутгарт, защото след седмица (23 май) му предстои сблъсък с Байерн във финала за Купата на Германия. Който и обаче да спечели, това няма да даде квота за евротурнирите за някой друг отбор.

В същото време Айнтрахт имаше шансове да стигне до Лига на конференциите като седми за сметка на Фрайбург, но тъй като финалистът в ЛЕ спечели своя мач, резултатът от този във Франкфурт се оказа без значение.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Фрайбург прегази Лайпциг и със сигурност ще играе в евротурнирите

Фрайбург прегази Лайпциг и със сигурност ще играе в евротурнирите

  • 16 май 2026 | 19:23
  • 111
  • 0
Хайденхайм се срина в най-неподходящия момент и се прости с Бундеслигата

Хайденхайм се срина в най-неподходящия момент и се прости с Бундеслигата

  • 16 май 2026 | 19:22
  • 151
  • 0
Треньорката на Унион победи още един мъж на сбогуване

Треньорката на Унион победи още един мъж на сбогуване

  • 16 май 2026 | 19:21
  • 267
  • 0
Леверкузен с разочароващо равенство в последния ден от сезона

Леверкузен с разочароващо равенство в последния ден от сезона

  • 16 май 2026 | 19:04
  • 279
  • 0
Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

  • 16 май 2026 | 18:55
  • 16477
  • 31
Волфсбург спечели прекия сблъсък със Санкт Паули и ще играе за оставането си в Бундеслига

Волфсбург спечели прекия сблъсък със Санкт Паули и ще играе за оставането си в Бундеслига

  • 16 май 2026 | 18:54
  • 267
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 131636
  • 551
Ботев 1:0 Черно море

Ботев 1:0 Черно море

  • 16 май 2026 | 19:12
  • 4932
  • 0
Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

  • 16 май 2026 | 18:00
  • 49544
  • 50
Арда 3:0 Локомотив (Пловдив), хеттрик на Вутов

Арда 3:0 Локомотив (Пловдив), хеттрик на Вутов

  • 16 май 2026 | 19:10
  • 4153
  • 1
Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

  • 16 май 2026 | 18:56
  • 9703
  • 8
Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

  • 16 май 2026 | 18:55
  • 16477
  • 31