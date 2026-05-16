Щутгарт се завръща в Шампионската лига, а Айнтрахт остана извън Европа

Щутгарт си извоюва правото за ново участие в Шампионската лига, след като завърши четвърти в първенството, грабвайки последната квота за турнира. В двубой от финалния кръг тимът на Себастиан Хьонес завърши при 2:2 срещу Айнтрахт (Франкфурт) като гост, което се оказа достатъчно да остави зад себе си Хофенхайм и Байер (Леверкузен), които имаха теоретични шансове за заветното четвърто място.

Байерн (Мюнхен), Борусия (Дортмунд) и РБ (Лайпциг) са другите сигурни представители на Германия в ШЛ, а към тях ще се присъедини и Фрайбург, ако спечели финала в Лига Европа. Айнтрахт пък, който този сезон беше в ШЛ, сега изобщо не стигна до евротурнирите.

Щутгарт дръпна с два гола още до почивката във Франкфурт и всичко изглеждаше решено. Чема Андрес вкара първия гол в 10-ата, а в добавеното време точен беше и Николас Нартей. След паузата обаче - вероятно и заради благоприятния за тима развой на другите резултати - швабите позволиха на Айнтрахт да изравни след две попадения на Йонатан Буркарт (72’, 90+2’) от дузпи.

Това обаче не е всичко за Щутгарт, защото след седмица (23 май) му предстои сблъсък с Байерн във финала за Купата на Германия. Който и обаче да спечели, това няма да даде квота за евротурнирите за някой друг отбор.

В същото време Айнтрахт имаше шансове да стигне до Лига на конференциите като седми за сметка на Фрайбург, но тъй като финалистът в ЛЕ спечели своя мач, резултатът от този във Франкфурт се оказа без значение.