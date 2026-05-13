Испански вестник с остра реакция срещу Флорентино Перес

Испанският вестник ABC отговори с две редакционни статии на целенасочените атаки на Флорентино Перес по време на пресконференцията му във вторник. Медията обвинява президента на Реал Мадрид, че си измисля въображаеми врагове.

Босът на “кралете” заяви, че клубът е обект на конспирация. Той се нахвърли срещу вестник ABC, който според него е отговорен за очернянето на клуба и неговата личност, като е намекнал, че е „уморен“. Аргументите му бяха белязани от сексистки коментари срещу журналистка от изданието. „Вижте двете статии, които публикуваха днес, от една жена, за която не знам дали разбира от футбол, или не“, заяви той, обещавайки да прекрати абонамента, който баща му му бил подарил.

Въпросната журналистка, на име Мария Хосе Фуентеаламо, му отговори в редакционна статия. „Флорентино говори за мен, без да ме назовава. „Не знам дали една жена разбира от футбол, или не“. Ето я тази жена, все още в шок. Когато си под светлината на прожекторите и публикуваш неща, които другите не искат да публикуваш, свикваш с атаките на политици, корумпирани или предполагаемо корумпирани лица, които се опитват да те дискредитират и дори да те изправят пред съда... Но президентът на Реал Мадрид да ми посвети няколко думи само защото съм изразила мнението си? На тази непозната журналистка, която дори не пише за спорт? Не го очаквах.“

Тя се връща към съдържанието на статията, критикувана от Перес, в която изразява съжаление за негативните последици от кризата в Реал Мадрид върху обществото и децата. „Не очаквах тези препратки към футбола, не защото не говоря за него в моята колонка“, обяснява тя. „В нея говоря за това, което Реал Мадрид, като историческа институция, представлява за обществото. За неговите цветове. За спортния дух. Няма значение дали на „Бернабеу“ се играе баскетбол, бейзбол или топчета – бележка за по-късно: да попитам колегите от спортния отдел дали топчетата се броят за спорт. Защото съм майка и знам на какво играят децата, кои са техните идоли и как да се култивират добри модели за подражание. Защото живея и в квартала, където се намира стадионът. Да, господин президент, това съм аз. Жена, о, жена, какво значение има дали разбира от футбол? Тя познава щетите, които се случват извън „Бернабеу“. Защото не става въпрос за футбол. А сега аз се питам дали вие го знаете, или не.“

Вестникът публикува и втора редакционна статия, в която изразява съжаление за погрешните интерпретации на Перес по време на неговата „дълга, несвързана и понякога объркана“ реч. „Перес посвети голяма част от изказването си на създаването на въображаеми врагове“, отсича изданието. „Основният беше този вестник, на който той посвети 15 от 65-те минути на речта си. Беше особено показателно, че неспособен да формулира реални оплаквания или да посочи обективни лъжи, публикувани от този вестник, той сведе упреците си до статия, появила се няколко часа по-рано, която, цитирайки преки източници, повтаряше фраза от неговото обкръжение: „Уморен съм“. Нищо повече. Нито болест, нито медицински спекулации, нито лични инсинуации. Самият Перес изрично беше заявил, че се носят слухове за здравословното му състояние. ABC – не. И има защо: истинският залог беше другаде, много по-очевиден: политическото, институционалното, дори физическото изтощение на един лидер, подложен на извънреден натиск от години.“

Според ABC „умората“ на Перес се е проявила в „трудността, която изпитваше да изгради последователна реч по истинските проблеми на клуба“. „ABC е бил подложен на огромен политически, икономически и институционален натиск през цялата си история“, завършва редакционната статия. „Вестникът никога не е спирал да информира и ще продължи да го прави. Реал Мадрид е емблематична институция, следена с голямо внимание от нашето издание и неговите читатели. Точно затова ще продължим да отразяваме всичко, което се случва в клуба, дори ако това кара президента му да се чувства неудобно. Дори и да е решил да не плаща повече абонамента, който баща му му е завещал.“

