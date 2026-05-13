Вицепрезидентът на Барселона скочи на Флорентино: Думите му са жалки и пълни с лъжи

Вицепрезидентът на Барселона Рафаел Юсте реагира гневно на вчерашната пресконференция на президента на големия съперник Реал Мадрид Флорентино Перес. Става дума за думите на боса на "лос бланкос", който отново спомена прословутия случай "Негреира" и това, че каталунците са "откраднали" цели 7 титли.

Преди традиционния обяд с ръководството на Алавес, срещу който играе тази новият стар испански шампион, Юсте коментира ситуацията. „Думите на Флорентино ми се сториха жалки и пълни с лъжи. Клубът вече излезе с изявление вчера, в което обмисля правни действия, но искам да кажа, че тази маневра на Флорентино Перес, целяща да прикрие спортния провал от последните две години, няма да го отведе доникъде. Гледах пресконференцията по-късно, не на живо, и тя не ме накара нито да се смея, нито да плача. Стана ми тъжно“.

❗️ Rafa Yuste: "Florentino Pérez's words have been pathetic and full of lies. The Negreira case is a falsehood." pic.twitter.com/ZGNQgUhEPF — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 13, 2026

След това той изтъкна стойността на новата шампионска титла на Барса: „Няма смисъл отново да се говори за Негрейра, когато ние спечелихме две титли с проект, включващ играчи от "Ла Масия" и други, дошли отвън. Печелим я с 14 точки разлика и това е димна завеса, с която се опитва да оправдае лошото си спортно управление. Ние, феновете на Барса, сме много щастливи и нищо няма да ни отнеме това щастие“.

Юсте продължи с резкия си отговор към Флорентино: „Седем откраднати титли? Това е пълна лъжа. Обективно погледнато, не е така. Той си знае, но ние ще се защитим. Дължим го на феновете и на клуба, а клуба никой не може да го докосва“.

💬 "¿La rueda de prensa de Florentino Pérez? me pareció patética. No me hizo ni reír, ni llorar. Me dio pena" pic.twitter.com/PnvggnmvYw — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 13, 2026

Относно вчерашното изявление на Барселона, че клубът може да предприеме правни действия, той посочи, че всичко е в ход: „Все още няма новини за възможни правни действия. От вчера въпросът е в ръцете на правния отдел и когато имаме повече информация по това, което се проучва, ще ви уведомим. Но червените линии никога не трябва да се пресичат, а този човек вече ги премина".

