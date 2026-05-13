  Касияс не иска Моуриньо обратно в Реал Мадрид

Касияс не иска Моуриньо обратно в Реал Мадрид

Бившият легендарен вратар на Реал Мадрид Икер Касияс смята, че Жозе Моуриньо не трябва да се връща в испанския гранд.

Тънките сметки на Перес с графика относно Моуриньо

63-годишният Моуриньо е на път да се завърне в клуба, въпреки че президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес отказа да коментира евентуалното му привличане на треньорския пост по време на вчерашната си пресконференция. Смята се, че именно Перес е движещата сила за постигането на споразумение с Моуриньо.

Икер Касияс, който спечели пет шампионски трофея в Ла Лига и три титли от Шампионската лига в рамките на 16-годишния си престой в Реал Мадрид, включително под ръководството на Жозе Моуриньо, обаче коментира, че не е съгласен със завръщането на португалския специалист.

44-годишният бивш вратар публикува в социалната платформа  Х: „Нямам проблем с Моуриньо. Той ми се струва голям професионалист. Но не го искам в Реал Мадрид. Мисля, че други треньори биха били по-добре подготвени да бъдат начело на клуба на живота ми. Лично мнение. Нищо повече.“

Жозе Моуриньо е на път да приключи първия сезон от двегодишния си договор с Бенфика, а преди това беше старши треньор на Реал Мадрид между 2010 г. и 2013 г.. По време на неговия престой мадридчани спечелиха Ла Лига през 2012 година и Купата на краля в Испания през предишния сезон. Португалецът пристигна в Мадрид след триумфа в Шампионската лига с италианския Интер.

Перес обяви голяма новина, но не тази, която се очакваше

Моуриньо напусна Реал по взаимно съгласие преди втория си престой като мениджър на английския Челси, през който донесе трета титла във Висшата лига за „сините“, както и периоди в Манчестър Юнайтед, където триумфира в Лига Европа и с "Карабао Къп" в Англия, а след това пое и в Тотнъм.

По-късно Жозе Моуриньо работи още в Рома, Фенербахче и сега в Бенфика.

Снимки: Imago

