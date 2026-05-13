Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори на пресконференция преди домакинството на Овидео от Ла Лига, което е в четвъртък от 22:30 ч. Наставникът коментира ситуацията в отбора, а също така бе попитан и за пресконференцията на президента Флорентино Перес.

Как ще подходите към двубоя с Овиедо?

Ла Лига вече ни се изплъзна, но поемаме отговорността да играем пред нашите фенове. Трябва да покажем, че заслужаваме да носим тази емблема.

Притеснявате ли се, че привържениците няма да са фокусирани върху срещата?

Винаги съм казвал, че Реал Мадрид е по-силен, когато феновете и отборът са едно цяло. Така е било през цялата история – ние сме семейство. Винаги се завръщаме, Мадрид винаги се завръща. Изискванията са огромни, никога не се задоволяваме. Загубите болят – повече, отколкото в други клубове. Отново ще печелим с подкрепата на нашите привърженици. Има двоен стандарт, винаги го е имало. Ние сме без трофей от две години, а други са без титли много по-дълго. Колко клуба са спечелили толкова Шампионски лиги, колкото имаме ние? И въпреки това стабилността на клуба се поставя под въпрос. Но членовете на клуба не са глупави – те разбират и ги боли от това отношение.

Какво мислите за пресконференцията на Флорентино Перес?

Не съм тук, за да коментирам пресконференцията на президента. Всеки мадридист е съгласен, че трябва да защитава интересите на Реал. Към нас се отнасят различно от всеки друг клуб в света. Наясно сме с изискванията, а ако този клуб има една истинска сила, това са неговите членове. Никой няма да ни казва как да мислим, какви трябва да бъдем или как да действаме.

Президентът говори за „откраднати титли“. Съгласен ли сте?

Разбира се. Всички знаем какво се е случвало в продължение на 20 години – поне това, което знаем. Може да има и неща, които не знаем. Би било добре случаят „Негрейра“ да бъде разрешен. Очевидно е, че това не е законно и няма смисъл за хората, които са част от футбола. Изглежда невероятно, че само футболът защитава законността. Това е чувство, което споделяме всички мадридисти.

Перес обяви голяма новина, но не тази, която се очакваше

Ще играе ли Килиан Мбапе?

Ще видим дали днес ще успее да завърши тренировката. Вчера го направи. Ако е готов и успее да я изкара докрай, със сигурност ще получи минути, за да покаже отдадеността си към клуба и въпреки тези четири картона да се опита да играе в оставащите три двубоя.

Смятате ли, че Мбапе е дал сто процента от себе си?

Разбира се. Не мога да мисля друго. Иначе нямаше да знам къде се намирам. Този клуб е привилегия за всички нас. Знаем какво е да бъдеш извън Мадрид, моите играчи трябва да са наясно с този късмет. Цял живот ще бъдат помнени с това, че са играли за Реал. Мадрид оставя огромен отпечатък върху теб, дава ти много неща. Мадрид прави за нас повече, отколкото който и да е от нас може да направи за клуба.

Говорихте ли с Дани Карвахал за отсъствието му от разширения списък на Испания за Световното първенство?

Не съм. Жалко е, аз винаги бих го имал в моя отбор. Трябва да уважаваме мнението на другите треньори, но е жалко, че няма да защитава цветовете на националния отбор. Вчера той се присъедини отново към групата, така че разбирам, че ще може да бъде на разположение. Надявам се да успее да завърши сезона с игрови минути.

Разбирате ли защо има само един играч на Реал в националния отбор?

В състава има няколко испанци и селекционерът е този, който решава. Реал Мадрид винаги е имал много представители в националния отбор на Испания, аз бях един от тях и преживях страхотен период с други съотборници. Решението е на селекционера. Аз подкрепям моите играчи – те направиха сезон, в който показаха каква класа футболисти са. Всеки селекционер има своите предпочитания, търси различни неща за отбора си. Огромно уважение към Луис де ла Фуенте.

Мислите ли за бъдещето си? Говори се за Жозе Моуриньо – бихте ли останали в неговия щаб?

Разбирам въпросите, но уважавайте решението ми да мисля само за мача. След края на Ла Лига ще мога да отговоря на тези въпроси. Сега е време да мислим за Овиедо.

Ясно ли ви е бъдещето?

Разбирам съмненията, и аз бих задавал същите въпроси, ако бях на ваше място. Но философията ми е да не гледам себе си, а това кое е най-добро за Мадрид.

Бихте ли гласували за Перес?

Не съм член на клуба, така че… няма да гласувам. Познавам Реал Мадрид и без Флорентино. Знам какъв беше клубът преди неговото идване и знам какъв беше през тези 26 години. Избирам тези 26 години. Феновете на Мадрид осъзнаха какво направи Флорентино, отвъд титлите. Ако има човек, способен да обърне тази ситуация, това е Флорентино Перес.

Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

Винаги сте защитавали играчите публично, но някои смятат, че сте били прекалено снизходителен. По-взискателен ли сте зад кулисите?

Разбирам критиките към решенията, които взимам. Понякога казвам какво мисля, а друг път – какво трябва да кажа. Но така общувам с играчите, така беше и в школата. Един треньор трябва да бъде щит за своите футболисти. Когато съм с тях, казвам неща, които тук не бива да казвам. Винаги с уважение. Бил съм взискателен, притискал съм ги, давал съм им своята гледна точка какво трябва да се подобри, какво сме направили добре и какво зле… Не бих променил начина, по който защитавам играчите си тук.

Смятате ли, че този сезон беше достигнато дъното?

Изненадва ме това… Тогава какво трябва да кажат останалите клубове? Не сме без трофей от 50 години. Ясно е, че ако Реал Мадрид е това, което е, то е заради високите изисквания и непримиримостта. Не знам дали някой тук би се осмелил да каже, че Мадрид няма да спечели нищо догодина. Аз не бих. Не разбирам това усещане за институционална нестабилност или за разединена съблекалня… Реал отдавна прави много неща правилно – клубът е финансово стабилен, добре ръководен, с отлични играчи. Сигурен съм, че през лятото клубът ще направи нужния анализ, за да подсили отбора и Мадрид да бъде още по-силен. Но това е спорт – не се печели ШЛ всяка година, нито Ла Лига. С разум и високи изисквания Мадрид отново ще печели, сигурен съм.

Разбирате ли, че футболистите може да са по-предпазливи с Реал Мадрид, след като вече не се борят за титлата в Ла Лига, с оглед на Мондиала?

На мен не ми се е случвало и се надявам да не ми се случи. Полагал съм големи грижи за играчите – в 95% от случаите съм се опитвал да не рискувам, да им давам минути постепенно, когато се връщат след контузия. По-лесно е да направиш обратното – борим се за много неща и искаш най-добрите на терена. Но винаги съм пазил всички и ще продължа да го правя. Иска ми се всички да завършат сезона с игрови минути. Не вярвам да се стигне до ситуация, в която някой да не иска да влиза здраво в единоборствата, защото мисли за Световното. В тези три оставащи срещи има още много за доказване.