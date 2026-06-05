VNL жени: България 1:0 Доминиканска република! Следете мача ТУК!

Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят втория си мач в тазгодишната Лига на нациите. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца ще излязат срещу Доминиканската република в среща от турнира в Група 2 от първата седмица на световната надпревара.

Двубоят е тази вечер от 22,30 часа българско време в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия) и ще бъде даван пряко по MAX Sport 2 и MAX One.

България се бори, но отсъпи на Италия на старта на Лигата на нациите

"Лъвиците" стартираха в Лигата със загуба от олимпийския и световен шампион Италия с 0:3 гейма.

Доминиканската република със загуба от Бразилия преди мача с България

В същото време Доминиканската република е с две поражения до момента - 2:3 от световния вицешампион Турция и 1:3 от домакините от Бразилия.

Началото на първия гейм беше равностойно до 3:3, след което Доминиканската република поведе с 6:3 след успешна атака на Кейтиел Алонсо последвана от блокада и контра на Флормари Ередия. Последваха атака на Дарина Нанева и силни контри на Александра Миланова и Микаела Стоянова и 6:6. България дори излезе напред с 8:6 след нова контра на Стоянова и атака в аут на Алонсо. Две грешки в атака на Миланова и Стоянова и 8:8. Българските момичета отново дръпнаха при 12:9 след нови две силни контри на Миланова и Стоянова и аут на Алонсо от доминиканките. Разликата нарасна до 16:11 след нови грешки на доминиканските волейболистки. Преднината на "лъвиците" набъбна до 20:14 след технично отиграване на разпределителката Лора Славчева и контра през центъра на Борислава Съйкова. България запази аванса си и спокойно спечели гейма с 25:19 след пусната топка на Нанева.

БЪЛГАРИЯ - ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА 1:0 (25:19)

БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева, Микаела Стоянова, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Борислава Съйкова, Дарина Нанева - Жана Тодорова-либеро (Мила Пашкулева-либеро)

Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА

ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА: Ниверка Марте, Кейтиел Алонсо, Флормари Ередия, Йонкайра Пеня Исабел, Хинейри Мартинес, Флоранхел Тереро - Ларисмер Мартинес-либеро

Старши треньор: МАРКОС КВИЕК.

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