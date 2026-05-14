Реал Мадрид ще си връща самочувствието срещу изпадналия Овиедо

Тази вечер „Сантиаго Бернабеу“ ще бъде домакин на срещата от 36-ия кръг на Ла Лига, която противопоставя два отбора в коренно различно положение. Реал Мадрид, заемащ второто място в класирането със 77 точки, приема последния в таблицата Овиедо.



За гостите двубоят е с минорен привкус, тъй като отборът вече официално е изпаднал, събирайки едва 29 точки от началото на кампанията. За Кралския клуб обаче победата е важна за възвръщане на самочувствието след болезненото поражение от лидера Барселона в миналия кръг.

Възпитаниците на Алваро Арбелоа влизат в мача след серия от колебливи резултати в последните пет срещи (2 победи, 1 равенство и 2 загуби във всички турнири). Загубата с 0:2 от Барселона сложи край на надеждите за титлата, но „лос бланкос“ трябва да защитят аванса си пред Виляреал в битката за сребърните медали.



От друга страна, Овиедо не познава вкуса на победата в последните си четири мача, като в последния кръг записа нулево равенство срещу Хетафе. Единственият скорошен светъл лъч за астурийците бе успехът над Селта с 3:0 в средата на април.

Реал Мадрид е изправен пред истинска епидемия от контузии. Списъкът с отсъстващи е дълъг и включва ключови фигури като Родриго, Едер Милитао, Даниел Карвахал, Ферлан Менди, Арда Гюлер и Дани Себайос. Под сериозен въпрос остават Федерико Валверде и голямата звезда Килиан Мбапе, който лекува травма в подколянното сухожилие. При липсата на толкова много титуляри, се очаква Арбелоа да заложи на играчи като Раул Асенсио в защита и Фран Гарсия на левия фланг.

Гостите от Овиедо също имат своите проблеми. Кваси Сибо и Хави Лопес са наказани заради червени картони, а опитният Ерик Байи е извън строя с фрактура на носа. Леандер Дендонкер остава под въпрос заради мускулен проблем.

Очаква се и двата тима да излязат във формация 4-2-3-1. Основният фокус ще бъде върху Винисиус Жуниор, който е в страхотна форма с 15 гола през сезона. Неговият пряк дуел с десния бек на Овиедо Начо Видал може да се окаже решаващ за изхода на мача. Винисиус е лидер по създадени опасности и ще се възползва от всяка пролука в отбраната на гостите.

В предни позиции за Овиедо ще действа Федерико Виняс, който има 9 попадения на сметката си. Той ще трябва да се справя с физическото присъствие на Антонио Рюдигер. Друг интересен сблъсък ще бъде в центъра на терена, където Едуардо Камавинга ще се изправи срещу ветерана Сантиаго Касорла, чийто опит е безценен за Овиедо, дори и в края на неговата кариера.

Статистиката е изцяло на страната на столичния гранд. В първия мач между двата тима по-рано този сезон Реал Мадрид спечели убедително с 3:0 като гост, като тогава Килиан Мбапе блесна с два гола, а Винисиус добави един в самия край. Исторически погледнато, Овиедо рядко намира противодействие срещу мощта на „Бернабеу“, като последната им победа срещу този съперник датира от далечното минало.

Въпреки многото отсъстващи, Реал Мадрид остава абсолютен фаворит. За Овиедо мачът е въпрос на чест и възможност за достойно сбогуване с елита на испанския футбол пред една от най-великите футболни сцени в света.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages