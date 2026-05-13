Преговорите между Реал Мадрид и Моуриньо се доближават до своя край

Наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо е на крачка от завръщането си като треньор на Реал Мадрид, съобщава Фабрицио Романо.

Тънките сметки на Перес с графика относно Моуриньо

Според информацията преговорите между двете страни са били продуктивни и скоро ще навлязат във финалната си фаза. Необходимо е финално “да” от Флорентино Перес, който най-вероятно ще изчака вероятното си преизбиране като президент на Реал Мадрид на 24 май. Веднага след това се очаква той да активира откупната клауза на Специалния в размер на 3 млн. евро, която изтича 10 дни след последния шампионатен мач на Бенфика или на 26 май. От друга страна, Моуриньо е готов да приключи втория си период на “Луж”, но ще иска да го направи успешно, класирайки лисабонския гранд за Шампионската лига в прощалния си мач в събота.

🚨⚪️ José Mourinho’s return to Real Madrid now advancing to the final stages. Talks are progressing well.



Final approval from Florentino Pérez still needed + likely to wait until the elections…



…but Mourinho is ready and talks have been productive. pic.twitter.com/02E3L0GVok — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages