Без победител в “червения” сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948 - на живо след 1:1 на “Васил Левски”
Преговорите между Реал Мадрид и Моуриньо се доближават до своя край

  • 13 май 2026 | 20:05
Наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо е на крачка от завръщането си като треньор на Реал Мадрид, съобщава Фабрицио Романо.

Тънките сметки на Перес с графика относно Моуриньо
Според информацията преговорите между двете страни са били продуктивни и скоро ще навлязат във финалната си фаза. Необходимо е финално “да” от Флорентино Перес, който най-вероятно ще изчака вероятното си преизбиране като президент на Реал Мадрид на 24 май. Веднага след това се очаква той да активира откупната клауза на Специалния в размер на 3 млн. евро, която изтича 10 дни след последния шампионатен мач на Бенфика или на 26 май. От друга страна, Моуриньо е готов да приключи втория си период на “Луж”, но ще иска да го направи успешно, класирайки лисабонския гранд за Шампионската лига в прощалния си мач в събота.

Снимки: Gettyimages

