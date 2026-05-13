Надал излезе с опровержение относно президентския пост на Реал Мадрид

Испанската тенис легенда Рафаел Надал категорично отхвърли слуховете, че е свързан с възможната кандидатура на бизнесмена Енрике Рикелме Вивес за президентските избори в Реал Мадрид по-късно тази година.

По време на разгорещената си вчерашна пресконференция настоящият клубен президент Флорентино Перес индиректно говори за свой потенциален конкурент на изборите, а днес испанските медии разкриха, че става въпрос за 37-годишния Вивес. Той е спонсор именно на отбора на Надал в международно състезание с елекрически лодки, като е всеизвестно, че Краля на клея е голям фен на Реал Мадрид. Ето защо веднага се появиха твърдения, че 22-кратният шампион от “Големия шлем” може да помогне за възможната кандидатура на младия бизнесмен.

🚨 STATEMENT FROM RAFA NADAL:



"I have read reports that link me to possible candidacies for the presidency of Real Madrid. I would like to clarify that these reports are not true." pic.twitter.com/PRlG4Ayh6v — Madrid Universal (@MadridUniversal) May 13, 2026

Въпреки това самият Надал побърза да отрече тези слухове. “Прочетох информации, които ме свързват с потенциални кандидатури за президент на Реал Мадрид. Бих искал да изясня, че тези информации не са верни”, гласи краткото съобщение на Надал в социалните мрежи.

