Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Надал излезе с опровержение относно президентския пост на Реал Мадрид

Надал излезе с опровержение относно президентския пост на Реал Мадрид

  • 13 май 2026 | 18:27
  • 181
  • 0

Испанската тенис легенда Рафаел Надал категорично отхвърли слуховете, че е свързан с възможната кандидатура на бизнесмена Енрике Рикелме Вивес за президентските избори в Реал Мадрид по-късно тази година.

Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?
Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

По време на разгорещената си вчерашна пресконференция настоящият клубен президент Флорентино Перес индиректно говори за свой потенциален конкурент на изборите, а днес испанските медии разкриха, че става въпрос за 37-годишния Вивес. Той е спонсор именно на отбора на Надал в международно състезание с елекрически лодки, като е всеизвестно, че Краля на клея е голям фен на Реал Мадрид. Ето защо веднага се появиха твърдения, че 22-кратният шампион от “Големия шлем” може да помогне за възможната кандидатура на младия бизнесмен.

Въпреки това самият Надал побърза да отрече тези слухове. “Прочетох информации, които ме свързват с потенциални кандидатури за президент на Реал Мадрид. Бих искал да изясня, че тези информации не са верни”, гласи краткото съобщение на Надал в социалните мрежи.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

  • 13 май 2026 | 13:11
  • 2698
  • 12
Документален филм припомни скандалите около Франция на Мондиал 2010, дневник на Доменек е особено пикантен

Документален филм припомни скандалите около Франция на Мондиал 2010, дневник на Доменек е особено пикантен

  • 13 май 2026 | 13:06
  • 1967
  • 0
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 17371
  • 25
Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

  • 13 май 2026 | 11:44
  • 697
  • 0
Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

  • 13 май 2026 | 11:41
  • 10691
  • 7
Испански вестник с остра реакция срещу Флорентино Перес

Испански вестник с остра реакция срещу Флорентино Перес

  • 13 май 2026 | 11:11
  • 1624
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 ЦСКА 1948, гостите откриха от дузпа

ЦСКА 0:1 ЦСКА 1948, гостите откриха от дузпа

  • 13 май 2026 | 18:34
  • 20018
  • 86
Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

  • 13 май 2026 | 17:08
  • 24364
  • 107
Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

  • 13 май 2026 | 16:03
  • 16074
  • 37
Очаквайте на живо: Григор Димитров - Мартин Дам

Очаквайте на живо: Григор Димитров - Мартин Дам

  • 13 май 2026 | 17:44
  • 4156
  • 1
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 29096
  • 5
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 17371
  • 25