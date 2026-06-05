Лапоухов и Ебонг титуляри при убедителна победа на Беларус

Беларус разгроми с 4:1 Сирия в приятелски мач, игран в Минск. Цял мач за домакините игра вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов, а неговият съотборник при "червените" Макс Ебонг остана на терена до 66-ата минута.

Това беше трети пореден успех в контролите за Беларус, след като през март тимът спечели срещу Кипър (1:0) и Армения (2:1). По този начин Виктор Гончаренко стана селекционерът с най-успешен старт начело на бившата съветска република.

Владислав Морозов даде преднина на домакините в 3-тата минута с добавка отблизо, а в 11-тата се разписа и Артьом Концевой след прострелно центриране от десния фланг.

В 48-ата минута Артьом Шиманский направи резултата класически, а в 78-ата Евгений Яблонский вкара четвърти гол в мрежата на сирийците. Гостите стигнаха до почетно попадение в 87-ата минута, когато Махмуд Ал Мавас беше точен от дузпа.

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