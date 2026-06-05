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Томас Франк не бърза да се връща към треньорството

  • 5 юни 2026 | 21:37
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Томас Франк ще замени главоболията на треньорството за микрофони и планински етапи, разкривайки, че е отхвърлил оферти за работа, за да прекара лятото в отразяване на Световното първенство и наслаждаване на Тур дьо Франс след разочароващия период в Тотнъм.

Датският треньор, който беше уволнен от английския клуб през февруари след осем месеца начело, заяви, че умишлено е избрал да не се връща на работа, въпреки че е получил запитвания, след като престоят му в Северен Лондон приключи.

„Имаше разговори и възможности, откакто напуснах Тотнъм, но реших да не бързам със следващата роля. За мен това лято не е точният момент да се върна в треньорството“, каза Франк.

Томас Франк е свързван със скорошно завръщане в Премиър лийг
Томас Франк е свързван със скорошно завръщане в Премиър лийг

„Когато дойде подходящият момент, ще очаквам с нетърпение завръщането си като мениджър, готов да прегърна работата с голяма енергия и отдаденост“, добави футболният специалист.

Вместо това, 52-годишният Томас Франк, че ще отразява Световното първенство за датската национална телевизия и ВВС, като същевременно ще „преживее колоездачната обиколка на Франция“, която започва на 4 юли.

„Напускането на Тотнъм ми даде шанс да се отдръпна и да помисля за пътя си досега. Футболното треньорство е професия, която изисква пълна отдаденост всеки ден и периоди като този са рядка възможност за придобиване на нова перспектива. Футболът остава огромна част от това, което съм и избрах да използвам това време продуктивно. През следващите месеци, освен да прекарвам време със семейството и приятелите си, ще продължа да се уча от други лидери както в спорта, така и извън него“, коментира още Франк.

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Снимки: Imago

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