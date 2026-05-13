Мбапе ядоса Марин льо Пен, тя го зачекна за Реал Мадрид

Няколко седмици преди Световното първенство по футбол и месеци преди президентските избори във Франция Килиан Мбапе отново се обяви против „Национален сбор“ и крайните политически течения в обширно интервю за Vanity Fair. В него капитанът на френския национален отбор изразява притеснение „какво може да се случи със страната му, ако тези хора вземат властта“.

Това силно изказване предизвика множество реакции и дори накара Жордан Бардела да му отговори с подигравка, която нямаше връзка с темата. Но председателят на „Национален сбор“ не е единственият, който реагира. Сега цял един политически цвят се нахвърля срещу звездата на френския национален отбор, като се започне с Марин Льо Пен.

„Когато той казва, че няма да спечелим изборите, това ме успокоява, защото той напусна ПСЖ, за да отиде в Реал Мадрид с думите, че го прави, за да спечели Шампионската лига. Междувременно ПСЖ я спечели“, заяви тя пред микрофона на RTL. Льо Пен все още няма право да се кандидатира на президентски избори в очакване на решението по нейното обжалване по делото за присвояване на публични средства, което ще бъде обявено на 7 юли.

Водещ с голяма преднина в социологическите проучвания за първия тур на президентските избори, „Национален сбор“ не иска да подмине тази директна критика от страна на играча на Реал Мадрид. Стигна ли се дотам да се иска той да не бъде повече капитан на френския национален отбор? „Той може да изразява позиция“, смекчи тона Марин Льо Пен. „Хората, които обичат футбола, са достатъчно свободни да знаят за кого искат да гласуват, без да бъдат повлияни от господин Мбапе.“

По-рано днес приближените на партията също обиколиха телевизионните студия по темата. „Нямаме навика да дискриминираме хората“, отговори Себастиен Шеню по TF1 на въпрос за евентуален отказ да приемат играча на „сините“ в Елисейския дворец при изборна победа на „Национален сбор“. „Килиан Мбапе реши да навлезе в непознат за него терен. Получи лек шпагат от Жордан Бардела, трябва да го приеме с ирония и хумор.“

В студиото на CNews Жулиен Одул беше по-офанзивен. „Той носи отговорност, тъй като трябва да представлява милиони французи. Проблем е капитанът на френския национален отбор да се превръща в политически активист, който използва трибуната си, за да изразява политическото си мнение“, настоя говорителят на партията. „Той има право, както всеки гражданин, да има мнения и предпочитания. Но като капитан, все пак трябва да има минимум сдържаност.“

Килиан Мбапе вкарва всички голове и поема цялата тежест на света