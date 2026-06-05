Унгария показа убийствена ефективност срещу Финландия

Унгария се наложи с 2:1 над Финландия в Будапеща. Приятелският мач между двата тима беше равностоен, а домакините стигнаха до успеха с два гола на Барнабаш Варга. Това бяха и единствените точни изстрели на маджарите, въпреки че те стреляха цели 18 пъти към вратата на Финландия.

Шест дни след финала в Шампионска лига между Пари Сен Жермен и Арсенал, на "Пушкаш Арена" отново цареше празнична атмосфера, въпреки че залогът на мача беше несравнимо по-малък. На вратата на домакините застана ветеранът Петер Шапанош, който ще прекрати кариерата си в националния отбор след контролата срещу Казахстан на 9 юни, а като партньор на Вили Орбан в центъра на защитата стартира Марк Чингер от шампиона Гьор.

Барнабаш Варга откри в 25-ата минута с глава, възползвайки се от качествено центриране на Доминик Собослай. В края на полувремето Алекс Тот намери бившия си съотборник във Ференцварош Варга и той се разписа за 2:0.

Многото смени, направени от селекционера на Унгария Марко Роси, нарушиха ритъма на игра на домакините. Финландия създаде няколко положения и в 72-рата минута върна един гол. Точен за скандинавците беше Тони Миетинен в 73-тата минута.

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Снимки: Imago