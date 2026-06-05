Русия не остави шанс на Буркина Фасо

Русия срази Буркина Фасо с 3:0 в контрола, играна във Волгоград. "Сборная" имаше сериозно надмощие през целия мач и с лекота стигна до победата.

Лечи Садулаев откри резултата в 15-ата минута след пас на Евгений Морозов, а малко по-късно Алексей Миранчук завърши с гол бърза атака на домакините. Подаването за попадението дойде от Антон Миранчук. В самия край на полувремето Мохамади Уедраого от Буркина Фасо получи директен червен картон.

След почивката Русия продължи да атакува, а резервите на Валерий Карпин се включиха силно. В 73-тата минута Иля Вакхания засече добро центриране на Максим Петров и оформи убедителния успех на домакините.

Дебют за Русия направи халфът на Манчестър Юнайтед Амир Ибрахимов. На 18 години 2 месеца и 3 дни той стана третият най-млад футболист, играл за националния отбор. Рекордьор по този показател е Сергей Пиняев, който дебютира на 18 години и 15 дни.

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