Синът на Анчелоти: Навремето Мбапе ни остави безмълвни

Обратното броене до Мондиала в Мексико, Канада и САЩ вече започна. Един от основните въпроси е какво ще постигне Бразилия под ръководството на Карло Анчелоти, който ще разчита на сина си Давиде като свой асистент. Давиде, който наскоро приключи престоя си като треньор на Ботафого, говори пред подкаста „Tripletta“ на „Гадзета дело спорт“. Той изрази своя ентусиазъм за предстоящото предизвикателство, както и личните си амбиции за бъдещето: „Световното първенство с баща ми, а след това... Надявам се да поема клуб, който ме привлича. Има няколко оферти на масата; бих искал да реша преди турнира през юни, но ще видим. Дали бих тренирал Милан като баща ми? Разбира се, и се чувствам подготвен за това.“

Давиде си спомни и как като дете татко Карло му е засичал време, докато си облича пижамата, за да насърчи състезателния му дух: „Това беше трик на велик треньор. В крайна сметка, същото работи и с футболистите, които винаги са много нахъсани. Спомням си например, че в Реал Мадрид двама играчи, чиито имена няма да спомена, играха бадминтон в четири сутринта след завръщане от гостуване, защото си го бяха обещали. Или как се наложи да премахнем игрището за футбол-тенис, защото мачовете ставаха твърде напрегнати.“

Когато става дума за състезателни натури, първото име, което изниква в съзнанието, е Кристиано Роналдо. За него Давиде Анчелоти каза: „Той има уникална работна етика. Когато спечели „Златната топка“ през 2014 г., Кристиано си позволи да вдигне тост с шампанско. Е, още на първата възможна тренировка той поиска допълнителна сесия, за да изгори калориите.“

Както Анчелоти-старши, така и Давиде са тренирали и наблюдавали играчи с огромен талант. В тази връзка той заяви: „Съперникът, който ни остави безмълвни, беше Мбапе, когато Реал Мадрид се изправи срещу ПСЖ през 2022 г. Погледнахме се и си казахме: „Какъв играч е това?“. Впечатляващо.

Най-силният полузащитник, когото сме тренирали, беше Кроос, но също и Модрич, за когото имам страхотна история: той винаги играеше с чорапи, които носеше под тези на Реал Мадрид. Един ден, на стадиона на Райо, домакинът, който му беше като брат, забрави да ги донесе. Настана голяма суматоха, Лука беше бесен. Като говорим за перфекционисти, логично е, че той ни се обади, преди да подпише с Милан. Точно както направи и Чаби Алонсо, преди да поеме треньорския пост на Анчелоти в Реал Мадрид.“