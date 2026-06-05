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  3. Младата звезда на Байерн се контузи, участието му на Мондиал 2026 е под въпрос

Младата звезда на Байерн се контузи, участието му на Мондиал 2026 е под въпрос

  • 5 юни 2026 | 22:33
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Германският тийнейджър Ленарт Карл е получил контузия по време на днешната тренировка и му предстои преглед в болница, съобщи старши треньорът на националния тим Юлиан Нагелсман, докато отборът му се готви за последната контрола срещу САЩ преди Световното първенство.

18-годишният атакуващ халф попадна сред избраниците на Нагелсман след възхода му през сезона с екипа на Байерн (Мюнхен), но сега участието му на Мондиал 2026 изглежда под въпрос.

„Лени беше контузен днес. Трябва да видим какво е. Не изглежда добре“, коментира Нагелсман на пресконференция преди приятелския мач с един от съдомакините на първенството.

„Ще отидем в болницата, за да мине на скенер. Не започвайте да го преследвате, оставете го на мира. Той трябва да се справи със ситуацията. Първо се нуждаем от диагноза и ще ви информираме дали можем да продължим с него или ще повикаме някой друг“, добави селекционерът на Бундестима.

Четирикратният световен шампион се стреми към спечелване на трофея в Северна Америка след ранните си отпадания на предишните два турнира - през 2018-а и 2022 година. Тимът на Германия не е вкусвал международен успех, откакто спечели последната си титла на Мондиала в Бразилия през 2014 година.

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Снимки: Imago

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