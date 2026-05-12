Перес обяви голяма новина, но не тази, която се очакваше

Флорентино Перес свика нови президентски избори в Реал Мадрид. Това бе акцентът от днешната извънредна пресконференция на боса на кралския клуб, която ненадейно бе обявена този следобед. Мнозина предполагаха, че Перес може да говори за проблемите в отбора и дори да съобщи името на новия треньор, след като упорито в последните часове се говори, че Жозе Моуриньо се е разбрал с клуба за своето завръщане на ‘Сантиаго Бернабеу”. Перес обаче се фокусира върху организираните атаки срещу Реал и него самия и отказа да коментира спортни въпроси. Той обяви още, че лицето, което е изнесло информацията за боя между Орелиан Чуамени и Федерико Валверде, е идентифицирано. Перес лансира и тезата, че съдиите са отнели 18 точки на отбора през този сезон.

Истински избори за президент в Реал не е имало от 2006 година насам, защото през 2009-а, 2013-а, 2017-а, 2021-ва и 2025-а Флорентино Перес бе единственият кандидат и нямаше конкуренция.

Перес свика извънредна пресконференция на фона на информацията, че Моуриньо води финални преговори с Реал

"Благодаря на всички за съдействието. Съжалявам, че трябва да ви кажа, че не подавам оставка. Помолих избирателната комисия да започне избирателния процес, да се свикат избори, на които ще се представим именно с този борд на директорите. Свиквам тези избори, защото от 2000 година работя за това собствениците на този клуб да станат нашите сосиос. В Мадрид няма един собственик, а 100 000 членове управляват.

Ситуацията стана абсурда по отношение на всички кампании, които бяха организирани срещу Реал Мадрид и лично срещу мен. Да, резултатите не бяха най-добрите, но в спорта не можеш винаги да печелиш. Възползват се от ситуацията, за да атакуват лично мен. Питат “Къде е Флорентино?”… Аз обикновено не говоря. Казаха, че съм болен, че имам рак в терминален стадий… Ежедневно продължават да управлявам Реал и моята компания, която е световен лидер в инфраструктурата и плаща 50 000 милиона годишно. Здравето ми е перфектно, не знам защо се е появил този слух.

Понякога споделям разочарованието, че не успяхме да спечелим нищо тази година. Аз съм първият, който иска да спечели всичко, но трябва да ви напомня, че с мен като президент спечелихме 66 футболни и баскетболни титли.

Твърди се, че има хора, които действат задкулисно, чакайки да се кандидатират за избори. Е, нека го направят. Сега ви давам възможност да го направите. Ще участвам на тези избори, за да защитя нашите сосиос.

🚨💣 Florentino Pérez: “I will LEAVE when someone WINS the elections against me”.



“People say I have cancer, that I want to go… you want me to go? FINE. I call elections and let’s see who wins against me”. 👀🗳️ pic.twitter.com/7SZnMVMUGq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

Преди три години научихме, че сме изправени пред случай на корупция като случая „Негреира“, който е най-големият скандал в историята. Неразбираемо е, че все още виждаме съдии от онова време в нашата лига. Подготвяме важно досие, което ще представим незабавно на УЕФА, за да разрешим случая в името на световния футбол.

Реал е клубът с най-велики резултати в историята. Най-ценният клуб според Forbes. Най-ценната марка. Защо журналистите искат да атакуват най-престижния клуб с най-много фенове в света, ако той е актив на всички? Срам ме е да кажа, че бях избран за най-добър президент в историята. Имаме всичко.

Не разбирам испанската преса. Те злоупотребяват, за да видят дали си тръгвам. Няма да си тръгна. Ще бъда последният, който ще се си тръгне. Ако някой иска да се кандидатира, накарайте го да се появи и да каже как ще финансира клуба.

Има сектори, които искат да превземат клуба. Има такива сред журналистите. След това са и ултрасите, които се събират в някакво движение. Те никога няма да влязат, изгонихме ги. Поздравяват ме по целия свят, че елиминирах ултрасите, насилниците.

Разбира се, ще се борим и с нашия стар враг - Ла Лига. Ще се борим с всичко.

Няма да говоря днес за треньори и грачи, а за да защитя Реал Мадрид и нашите фенове", заяви Перес.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Florentino Pérez on the Valverde Tchouaméni leak situation:



“We have identified the person who LEAKED the information about the fight.”



“He is ANGRY because he is LEAVING the club, and that’s why he did it.” ⚪️👀 pic.twitter.com/nUd0oTg0dx — MatchDay Central (@MatchDCentral) May 12, 2026

Президентът все пак коментира скандала между Федерико Валверде и Орелиан Чуамени, който стигнаха до бой миналата седмица.

“Мисля, че това е нещо много лошо, но още по-лошoто е, че бе извадено наяве. Това не е първият път, в който двама играчи имат сблъсък помежду си, но сега беше казано, че това се е случило заради хаоса в клуба. За 26 години съм виждал играчи да се бият почти всеки сезон, но след това са приятели. Изтичането на информация е по-лошо и мисля, че ставам свидетел на това за първи път от 26 години. Вече идентифицирахме лицето, което изнесе тази информация. Той е ядосан, защото напуска клуба. Затова го е направил”.

"Спечелил съм само 7 Шампионски лиги и 7 титли. Можех да спечеля 14, но другите ми ги откраднаха. Как да не съм ядосан? "Негреира" е случай на системна корупция от две десетилетия. Направихме и видео на 18-те точки, които ни отнеха през целия сезон. Не мога да си мълча за това. Не искам да ме целуват по цял ден, но този сговор между някои медии... Това не може да продължава така!", продължи президентът с яростната си тирада.

🚨 Florentino Perez: "The referees ROBBED US OF 18 POINTS IN LA LIGA." pic.twitter.com/QSVDtskEhQ — Madrid Zone (@theMadridZone) May 12, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages