Тънките сметки на Перес с графика относно Моуриньо

Когато по време на нашумялата си пресконференция във вторник следобед Флорентино Перес беше попитан за Жозе Моуриньо, президентът отклони темата. Самото насрочване на избори обаче е още една следа за плановете му относно португалския треньор. Логично, ако той обяви избори в следващите два дни и, както се очаква, никой не се кандидатира, той отново ще бъде президент в неделя, 24 май. Точно ден след последния мач на Реал Мадрид. Идеален ден за обявяване на привличането на Моуриньо...

Перес обяви голяма новина, но не тази, която се очакваше

Защото за Специалния има краен срок. Както вече беше съобщено, в договора му има клауза, която му позволява да напусне Бенфика срещу три милиона евро до 10 дни след последния мач на отбора. Двубой, който освен това, макар и с малка вероятност, му дава шанс да класира тима си за Шампионската лига. Той ще се играе в събота, 16-и, срещу Ещорил. Следователно клаузата за напускане ще бъде активна до 26 май... Точно няколко дни след като Флорентино бъде обявен за президент. Всичко съвпада, отчита “Ас”.

Във всеки случай уставът на Реал Мадрид гласи, че напускащото ръководство продължава да изпълнява функциите си, докато не бъде обявен новият президент. Следователно те биха могли да осъществят трансфера, но не изглежда много редно да се подписва с треньор, преди да е изтекъл срокът за подаване на кандидатури. Това е много малко вероятен вариант, но може да се случи някой да се кандидатира след това, да спечели изборите срещу Перес и да трябва да се примири с Моуриньо, без той да е неговият избор. Ето защо, както изглежда, Флорентино е изчислил датите така, че всичко да пасне идеално.

Моуриньо остава верен на изявленията си и в думите му няма и следа, че привличането му е в напреднала фаза. Но предвид сроковете, това трябва да е така. Както “Ас” съобщи по-рано, след като Моу беше предложен на „белия“ клуб, ръководството е преценило, че той е най-добрият вариант за овладяване на ситуацията. Решението е взето. „Няма да говоря за бъдещето си до следващия понеделник“, каза Моуриньо в понеделник вечер след равенството с Брага. „От понеделник нататък ще мога да отговоря какво ще бъде бъдещето ми като треньор и бъдещето на Бенфика. Спокойно, остава само една седмица.“

Моуриньо вече има на масата оферта за подновяване на договора от Бенфика, която ще отхвърли, убедени са от “Ас”. Той ще каже „да“ на Мадрид, като всичко това се случва след разговори, в които треньорът е представил своята диагноза и е отправил две искания: да има думата в трансферната политика (по отношение на линиите за подсилване, а не на конкретни имена) и да се спазва йерархията в клубната структура, за да се избегнат случаи като този между Винисиус и Чаби Алонсо. Клубът е намерил смисъл в това. Нов проект е напът да започне и именно Моуриньо ще го оглави.