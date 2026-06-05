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Меси оглавява списъка с номинираните за Мача на звездите в МЛС

  • 5 юни 2026 | 21:06
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Меси оглавява списъка с номинираните за Мача на звездите в МЛС

Звездата на Интер Маями Лионел Меси оглавява списъка с номинираните футболисти за Мача на звездите в Мейджър Лийг Сокър (МЛС) следващия месец срещу най-големите звезди на мексиканската Лига MX.

Двукратният MVP на лигата и настоящ носител на Купата на МЛС е начело на избраните за двубоя, който ще се състои на 29 юли на стадион „Банк ъф Америка“ в Шарлът. Нашвил има трима играчи в състава, а Чикаго Файър - двама.

Те бяха селектирани чрез общо гласуване на фенове на МЛС, играчи и представители на медиите въз основа на първата част от сезона, който сега е в пауза до края на Световното първенство.

Меси, вече трикратен участник в Мача на звездите, е един от тримата нападатели в състава, заедно с Юго Кайперс (Чикаго Файър) и Хюн-Мин Сон (ФК Лос Анджелис).

За да се допълни съставът от 26 души ще се включват още 13 играчи, избрани от старши треньора Дийн Смит от Шарлът, и двама, избрани от комисаря на МЛС Дон Гарбър. 

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Снимки: Imago

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