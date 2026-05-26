Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Аякс, Брага и ПАО причакват ЦСКА 1948 в ЛК

Аякс, Брага и ПАО причакват ЦСКА 1948 в ЛК

  • 26 май 2026 | 14:26
  • 2016
  • 1

Сребърният медалист в efbet Лига ЦСКА 1948, който стана третият български евроучастник след шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА, ще има привилегията, както и в последните години, да пропусне първия кръг на Лига на конференциите. В него ще участват 52 отбора от страни с по-ниски коефициенти в Европа.

Тимът от Бистрица със сигурност ще бъде непоставен във втория кръг на турнира, жребият за който ще се тегли на 17 юни, а мачовете са предвидени за 23 и 30 юли. Тимът има личен коефициент 3.500, но ще участва с този на България, който е по-висок - 4.212. Това автоматично го праща в урната с по-ниско поставени отбори. Преди тегленето на жребия ще има разбивка, като в потока на поставените има силни съперници, като Брага, Аякс, ФК Копенхаген, Рапид (Виена), Панатинайкос, но и по-скромни тимове - босненският Зрински Мостар, арменският Ноа, Тобол от Казахстан, Торшавн от Фарьорските острови и други.

Има голяма разлика при втория български участник в Лига на конференциите, в зависимост на това дали той ще бъде Лудогорец или Локомотив Пловдив. Със силните си мачове в Европа и постоянно участие в групова фаза Лудогорец има натрупан коефициент от 28,750, което би му позволило да е поставен не само при жребия във втория кръг, но евентуално да бъде в урната с по-силните тимове дори и в плейофния четвърти кръг, тъй като има малко отбори, които превъзхождат тима от Разград, като сред тях дори не са английският Брайтън (23.837) или испанският Хетафе (19.409).

Локомотив Пловдив има коефициент личен 2.000, но също ще вземе по-високия на България - 4.212. Това го поставя в същата роля като ЦСКА 1948 и ще трябва да мине по-трудния път, разчитайки на благосклонен жребий.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

  • 26 май 2026 | 11:14
  • 8740
  • 8
Фен на ЦСКА 1948 се похвали със сребърен медал

Фен на ЦСКА 1948 се похвали със сребърен медал

  • 26 май 2026 | 10:47
  • 1357
  • 4
Венци Стефанов обяви бъдещето на Ратко

Венци Стефанов обяви бъдещето на Ратко

  • 26 май 2026 | 10:34
  • 4581
  • 1
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 27216
  • 98
Новият бос на Левски развърта кранчето на "Герена"

Новият бос на Левски развърта кранчето на "Герена"

  • 26 май 2026 | 10:06
  • 9230
  • 21
Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

  • 26 май 2026 | 09:53
  • 9992
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 5178
  • 11
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 22150
  • 118
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 8579
  • 21
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 27216
  • 98
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 11015
  • 22