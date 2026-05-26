  • 26 май 2026 | 12:22
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Във Военния клуб в столицата, където през 1948 година е създаден ЦСКА, беше основан клуб на ветераните на "армейците" - "Червени армейски легенди". За председател на организацията беше избран бившият национал Радослав Здравков, който ще има тригодишен мандат.

В Управителния съвет влизат още генерал Явор Матеев, Методи Томанов, Пламен Марков, Петър Витанов - Патрик, Галин Иванов, Методи Деянов, Георги Илиев - Майкъла и бившият президент на гранда от Борисовата градина Валентин Михов. За почетен председател на "Червени армейски легенди" беше избран славният Аспарух Никодимов.

На събитието присъстваха изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов и спортният такъв Бойко Великов, Стойчо Младенов, Адалберт Зафиров, Сашо Борисов, Ангел Червенков - Червения, Тодор Кючуков, Емил Бучински, Костадин Хазуров, Йордан Йорданов - Жан, Христо Христов - Графа, Гаврил "Гаро" Николов, Ники Кънчев и др.

